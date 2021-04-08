Экономика

16:16 08.04.2021

АМКУ оштрафовал на 65 млн грн владельца компаний "Киевдорстрой" и "Ростдорстрой" за их приобретение без соответствующего разрешения

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АМКУ оштрафовал на 65 млн грн владельца компаний "Киевдорстрой" и "Ростдорстрой" за их приобретение без соответствующего разрешения

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) на заседании 8 апреля принял решение наложить штраф в размере 64,766 млн грн на венгерскую компанию Üttema KFT за приобретение двух украинских компаний - ООО "Киевдорстрой" (Киев) и ООО "Ростдорстрой" (Одесса) без получения разрешений на концентрацию.

АМКУ установлено, что в октябре 2018 года Üttema приобрела акции "Ростдорстроя", а в ноябре этого же года - акции "Киевдорстроя".

При этом участники концентрации обратились в АМКУ за получением разрешений на нее только в июне 2020 года - почти через два года после совершенных нарушений.

"Поскольку стоимостные показатели участников концентрации по итогам 2017 года превышали пороговые значения, указанные в законе Украины "О защите экономической конкуренции", то концентрация должна осуществляться только после получения разрешения АМКУ. Чего не было сделано", - подчеркнули в комитете.

За это АМКУ признал Üttema нарушителем и наложил совокупный штраф в размере 64,766 млн грн.

Из них 170 тыс. грн за приобретение "Ростдорстроя" (в связи с тем, что на момент совершения нарушения, группа покупателя не осуществляла деятельность на задействованном товарном рынке - строительство дорог и автострад) и 64,596 млн грн за приобретение "Киевдорстроя" (в связи с тем, что после завершения первой концентрации, и покупатель и приобретаемая компания осуществляли деятельность на одном товарном рынке).

Комитет также установил, что доля участников концентрации на общегосударственном рынке строительства дорог и автострад по итогам 2015-2019 годов и январь-сентябрь 2020 составляла 10%.

Поэтому в итоге АМКУ разрешил Üttema купить акции "Ростдорстроя" и "Киевдорстроя".

Теги: #штрафы #амку
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