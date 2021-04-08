На украинском ритейл-рынке набирают популярность универмаги из соседних государств – эксперт

Среди украинских потребителей стремительно набирают популярность универмаги из Польши и Турции, сообщил руководитель департамента стратегического консалтинга UTG Константин Олейник агентству "Интерфакс-Украина".

"Сейчас активно развиваются на украинском рынке универмаги из соседних государств: Польши (группа LPP [Sinsay, CROPP, House, MOHITO, Reserved]), Турции (DeFacto, LC Waikiki, FLO)", - уточняет Олейник.

Именно такие активные бренды придут на смену тем, которые прекратили работу в Украине в 2020 году.

Эксперт напомнил, что расширение представленности мировых брендов в нашей стране несколько снизилось. Если в 2019-м были открыты магазины 12 новых брендов, то в 2020 году на рынок вышло лишь восемь новичков, и столько же брендов приняло решение о выходе с украинского рынка. В 2020 году из Украины ушли бренды: Billa, Oasis, In Wear Matinique, ACBC, Claudie Pierlot, TOP Shop/TOP MAN.

Тем не менее, Олейник настроен позитивно.

"Несмотря на пандемию, уже в начале 2021 мы наблюдали выход IKEA и Carter`s. Кроме того, не прекращаются переговоры еще с 11 компаниями", - уточнил он.

Эксперт выделил еще одну тенденцию в развитии розничной торговли: диверсификация деятельности. В частности, "Сильпо" развивает самостоятельные бренды: сеть аптек "Белая Ромашка", подарки и сувениры offtop by silpo, портативная электроника ringoo. "Эпицентр" диверсифицирует бизнес брендами: спортивные товары Intersport, продукты питания FOOD market, товары для дома "Деко", детские товары "EPIC", мебель "Центр мебели", супермаркеты электроники "ЭТО ТО - Центр техники", косметика и парфюмерия Mon cheri.