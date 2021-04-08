Экономика

14:59 08.04.2021

"Укртатнафта" в 2020 году получила чистую прибыль почти 800 млн грн

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"Укртатнафта" в 2020 году получила чистую прибыль почти 800 млн грн

ПАО "Укртатнафта" (Кременчугский НПЗ, Полтавская обл.) в 2020 году получила чистую прибыль 794,114 млн грн против 609,574 млн грн чистого убытка в 2019-м.

Согласно отчетности компании, приложенной для участия в одном из тендеров на ProZorro, ее чистый доход по итогам прошлого года снизился на 7,6% (на 2 млрд 835,541 млн грн) по сравнению с 2019 годом – до 34 млрд 462,693 млн грн.

Валовая прибыль составила 4 млрд 626,593 млн грн против 936,547 млн грн валового убытка в 2019 году.

Таким образом, "Укртатнафта" впервые с 2014 года сработала с чистой прибылью. В 2018 чистый убыток составил 321,075 млн грн, в 2017 – 2 млрд 437,417 млн грн, в 2016 – 202,544 млн грн, в 2015 – 417,677 млн грн, В 2014 году чистая прибыль компании составила 349,742 млн грн.

Глава нефтяного дивизиона "Нафтогаза" Николай Гавриленко в интервью агентству "Интерфакс-Украина" в конце 2020 года отмечал, что в рамках планов по выходу на IPO - владение 43% "Укртатнафты" для группы также должно быть эффективным.

"Либо мы должны участвовать и понимать перспективу дивидендной политики по этому активу, либо каким-то образом должны от этого актива избавляться, чтобы "Укртатнафта" для нас не была токсичным активом", - отмечал он.

Как сообщалось, чистый убыток "Укртатнафта" в 2019 году возрос в 1,7 раза (на 0,259 млрд грн) по сравнению с 2018 годом – до 0,61 млрд грн. Компания увеличила чистый доход на 4% (на 1,449 млрд грн) – до 37,298 млрд грн.

НАК "Нафтогаз Украины" принадлежит 43,05% акций "Укртатнафты", еще по 28% контролируют структуры экс-владельцев ПриватБанка" и бизнесмена Александра Ярославского.

Теги: #прибыль #укртатнафта
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