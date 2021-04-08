Экономика

14:22 08.04.2021

Гостаможня оформила первую таможенную декларацию в режиме совместного транзита

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Гостаможня оформила первую таможенную декларацию в режиме совместного транзита

Государственная таможенная служба отчиталась об оформлении первой таможенной декларации T1UA в режиме совместного транзита с применением электронной транзитной системы NCTS, сообщило ведомство в Телеграм-канале.

Согласно сообщению, первым субъектом, в адрес которого перемещены товары в режиме совместного транзита с использованием NCTS, стал "Эпицентр К".

Как отметили в таможне, NCTS заработала в национальном масштабе и это подготовительный этап для присоединения Украины к Конвенции о процедуре совместного транзита и международного применения NCTS.

Как сообщалось, Украина начала введение режима совместного транзита (NCTS) в ноябре 2020 года. 17 марта 2021 года Украина начала этап национального применения NCTS.

Теги: #гостаможня #эпицентр #транзит
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