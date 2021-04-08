Экономика

14:17 08.04.2021

Реконструкция дорог по программе "Большое строительство" стартовала во всех регионах Украины - замглавы ОП

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Реконструкция дорог по программе "Большое строительство" стартовала во всех регионах Украины - замглавы ОП

Работы по реконструкции автомобильных дорог по президентской программе "Большое строительство" стартовали во всех регионах Украины, сообщил заместитель главы Офиса президента (ОП), координатор "Большого строительства" Кирилл Тимошенко.

"В этом году продолжаем строительство. Уже сейчас, думаю, если поедете дорогами, трассами Украины, увидите, что во всех регионах уже началась реконструкция дорог, старых дорог, к которым не доходили очень много лет", - заявил Тимошенко во время включения онлайн на форуме "Муниципальная инфраструктура: развитие и комфорт городов".

Кроме того, по его словам, в текущем году планируется открытие "флагманских проектов", таких как Запорожский мост и трасса М-30 Стрый-Изварино.

Как сообщалось, в декабре 2020 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в 2021 году, в 30-ю годовщину независимости Украины, в рамках президентской программы "Большое строительство" планируется открыть самую протяженную трассу в стране – М-30 – от Стрыя Львовской области до Изварино Луганской области.

"Вся наша философия направлена на объединение Украины, и именно об этом инфраструктура. Мы хотим объединить запад и восток одной большой скоростной дорогой, которая называется М-30. Это будет самая протяженная дорога в Украине – 1400 км. Она будет идти из Стрыя, но доходить пока только до Покровска, потому что 200 км этой дороги – на временно оккупированной части Луганской области", – отметил тогда глава государства.

Теги: #большое_строительство #тимошенко
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