Экономика

13:29 08.04.2021

Concorde Capital и Smart Holding договорились об управлении купленных Concorde ТЦ сети "Амстор"

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Торговыми центрами сети "Амстор", купленными в конце прошлого года инвестгруппой Concorde Capital Игоря Мазепы на торгах Укрэксимбанка, продолжит управлять входящий в группу Smart Holding Вадима Новинского оператор коммерческой недвижимости East Solution Group (ESG), к такому соглашению об управлении и развитии этих ТЦ на условиях партнерства пришли Concorde и Smart.

"Данное стратегическое партнерство предусматривает передачу в управление ESG семи торговых центров в Запорожской, Полтавской, Донецкой областях. Это позволит получить дополнительные конкурентные преимущества для всей сети и достичь оптимальных условий сотрудничества с контрагентами", – сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в Concorde Capital в четверг.

В информации уточняется, что ESG до момента данного соглашения уже управлял сетью торговых центров в восточных регионах Украины, а наработанная им база арендаторов площадей ESG включает в себя сотни контрагентов, в том числе "Золотой Век", "Лотос", EVA, "Фокстрот", "Брокард", "Сильпо" и Comfy.

Для Concorde Capital данное соглашение позволит снизить риски операционного управления, а ESG, в свою очередь, сможет предложить больше торговых площадей и на более выгодных условиях своим клиентам, дополнив партнерство своей операционной экспертизой и наработанными коммерческими связями, указали в инвестгруппе.

В то же время Антимонопольный комитет Украины сообщил, что в четверг рассмотрит предоставление Smart Investments (CY) Ltd право на опосредованную покупку доли в уставном капитале ООО "Мадера Девелопмент" (Киев), которая обеспечит свыше 50% голосов в высшем органе управления этой компанией.

Как сообщалось, "Мадера Девелопмент" в середине декабря 2020 года приобрело на аукционе имущество и земельный участок части сети супермаркетов и ТЦ "Амстор" за 456 млн грн, стартовая цена лота составила 283 млн грн. В торгах также участвовало ООО "Финансовая компания "Ю-Бейс" с предложением 304 млн грн. Как отмечала пресс-служба Укрэксимбанка, имущество реализуется для урегулирования просроченной кредитной задолженности ООО "Амстор" (2 млрд грн). В лот вошли здания общественно-торговых центров и торговое оборудование в Краматорске, Запорожье, Мелитополе, Кременчуге, Бердянске, Мариуполе, а также земельный участок площадью 7,7 га в Одессе.

По данным пресс-службы, торговые площадки сети состоят из магазинов формата "гипер-" и "супермаркет", "торговый центр", Cash & Carry и т.п., рассчитанные на обслуживание широкого круга потребителей и предназначенные для продажи продовольственных и непродовольственных товаров, продукции собственного производства на фудкорт, а также для проведения развлекательных мероприятий.

Сеть "Амстор", по информации на ее сайте, теперь включает 14 торговых центров в Запорожье (5), Мариуполе (3), Мелитополе, Кременчуге, Краматорске, Николаеве, Северодонецке и Бердянске под управлением ESG. Общая площадь аренды ТЦ превышает 170 тыс. кв. м.

Как сообщалось, неизвестные вооруженные лица 31 декабря 2014 года захватили 13 торговых центров "Амстор" в Запорожье, Мариуполе и Киеве и удерживали объекты до 9 января 2015 года, а позже была заблокирована работа всех 20 магазинов сети вне зоны проведения АТО. Стороны конфликта в лице мажоритария Smart Holding и миноритариев братьев Вагоровских обвинили друг друга в блокировании работы ТС "Амстор".

В августе 2017 года Smart Holding заявил, что инвестировал в обновление инфраструктуры сети ТЦ "Амстор" более 150 млн грн и что удалось полностью восстановить работу 13 торговых центров. Якорным арендатором обновленных ТЦ выступают супермаркеты "Сильпо" компании Fozzy Group.

Теги: #concorde_capital #smart_holding #амстор
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