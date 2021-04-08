Законопроект о едином адресном госреестре может быть внесен в Раду на этой сессии – нардеп Шуляк

Законопроект о введении в Украине единого государственного адресного реестра может быть внесен в парламент на этой сессии, сообщила народный депутат (фракция "Слуга народа"), глава Координационного совета по решению проблемных вопросов градостроительства Елена Шуляк в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Сейчас я готовлю законопроект о введении в Украине единого государственного адресного реестра, который установит впервые единые правила и принципы присвоения адресов. Надеюсь, уже на этой сессии парламента он будет зарегистрирован и Верховная Рада поддержит его", - сказала Шуляк.

Она выразила надежду, что этот реестр поможет наполнению градостроительного кадастра на государственном уровне.

Система градостроительного кадастра на государственном уровне включает в себя четыре основных компонента: единую цифровую топографическую основу, подготовленную Госгеокадастром, государственную границу и границы административно-территориальных единиц на основании данных Государственного земельного кадастра, Генеральную схему планирования территории Украины и схемы планирования отдельных частей.

"Сейчас Украина проходит этап децентрализации и реформы административно-территориального устройства. При таких условиях, конечно, нам нужно обновление градостроительного кадастра. И я знаю, что такая работа ведется как на уровне Минрегиона, так и на уровне местной власти. Другое дело, что темпы такой работы не устраивают ни граждан Украины, ни меня лично", - отметила Шуляк.

Единый государственный адресный реестр, с едиными правилами и принципами присвоения адресов может стимулировать наполнение и обновление градкадастра, убеждена Шуляк.