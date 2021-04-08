Экономика

12:19 08.04.2021

Украина планирует временно облегчить импорт для стабилизации цены на сахар

1 мин читать
Украина планирует временно облегчить импорт для стабилизации цены на сахар

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины рассматривает вопрос выдачи в ближайшее время лицензий на импорт дополнительных 50 тыс. тонн сахара-сырца, сообщило ведомство на сайте в четверг.

"Себестоимость сахара из импортного сахарного сырья составляет около 20 грн за килограмм. Соответственно, после осуществления импорта в ближайшие недели ценовая ситуация выровняется и сахар станет доступнее для украинцев. Между тем в парламенте рассматривается возможность временного обнуления импортных пошлин на ввоз сахара белого в Украину, что также будет способствовать насыщению внутреннего рынка сахаром", - отметил замминистра экономики Тарас Высоцкий, которого цитирует пресс-служба.

Он уточнил, что в феврале-марте также было завезено 40 тыс. тонн сахара по установленной тарифной квоте с нулевой ставкой пошлины в соответствии с Соглашением об ассоциации с ЕС.

По данным Минэкономики, импорт дополнительного сахара-сырца позволит обеспечить перерабатывающие отрасли достаточным количеством сырья, что насытит рынок и приведет к снижению розничной цены в торговых сетях.

Как сообщалось, Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) 5 апреля начал расследование по признакам антиконкурентных согласованных действий на рынке первичной реализации сахара против группы компаний "Астарта" и ООО "Радеховский сахар" (Львовская обл.), которые в течение сентября-ноября 2020 года схожим образом повышали цены на сахар, среднее повышение составило 48%.

Теги: #сахар #импорт #цена
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:16 05.04.2021
АМКУ расследует повышение цен на сахар "Астартой" и "Радеховским сахаром" в 2020г

АМКУ расследует повышение цен на сахар "Астартой" и "Радеховским сахаром" в 2020г

14:21 02.04.2021
"УкрПапир" просит премьера остановить вступление в силу запрета импорта из РФ непроизводимой Украиной картонно-бумажной продукции

"УкрПапир" просит премьера остановить вступление в силу запрета импорта из РФ непроизводимой Украиной картонно-бумажной продукции

19:01 31.03.2021
Торгпред Украины допускает дальнейшее расширение перечня запрещенных к импорту товаров из РФ

Торгпред Украины допускает дальнейшее расширение перечня запрещенных к импорту товаров из РФ

15:31 29.03.2021
Большинство поставщиков предложило цену газа в апреле не выше 6,99 грн/куб. м, 17 превысили эту отметку в диапазоне от 6,70 до 8,30 грн/куб. м

Большинство поставщиков предложило цену газа в апреле не выше 6,99 грн/куб. м, 17 превысили эту отметку в диапазоне от 6,70 до 8,30 грн/куб. м

09:57 29.03.2021
Цена газа для тепловиков по ПСО в марте уменьшится на 8,2% – "Нафтогаз"

Цена газа для тепловиков по ПСО в марте уменьшится на 8,2% – "Нафтогаз"

19:27 26.03.2021
ГК "Нафтогаз Украины" и еще 29 поставщиков сохранили на апрель цену газа не выше 6,99 грн/куб. м

ГК "Нафтогаз Украины" и еще 29 поставщиков сохранили на апрель цену газа не выше 6,99 грн/куб. м

13:59 26.03.2021
Средняя цена аренды жилой недвижимости в Киеве снизилась на 10% с начала года

Средняя цена аренды жилой недвижимости в Киеве снизилась на 10% с начала года

03:53 26.03.2021
Украина рассчитывает в начале апреля получить индийские вакцины от Covid-19

Украина рассчитывает в начале апреля получить индийские вакцины от Covid-19

12:30 25.03.2021
"Нафтогаз" в апреле сохранит цену газа для населения 6,86 грн/куб.м - Коболев

"Нафтогаз" в апреле сохранит цену газа для населения 6,86 грн/куб.м - Коболев

10:39 25.03.2021
Кабмин продлил фиксированную цену э/э для населения и ряда других потребителей в размере 1,68 грн/кВт-ч до 1 мая

Кабмин продлил фиксированную цену э/э для населения и ряда других потребителей в размере 1,68 грн/кВт-ч до 1 мая

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Витренко продолжает исполнять обязанности министра энергетики – пресс-служба Минэнерго

Нацбанк Украины готовит несколько сценариев влияния "карантина красных зон" для макропрогноза

Глава Нацбанка Украины допускает небольшое снижение ВВП в I кв.-2021

Украина может рассчитывать на два транша МВФ - глава НБУ

Украина и МВФ могут заключить staff level agreement в ближайшие 2 месяца - глава Минфина

ПОСЛЕДНЕЕ

Законопроект о едином адресном госреестре может быть внесен в Раду на этой сессии – нардеп Шуляк

Законопроект о реформе госрегулирования в сфере градостроительства будет проголосован в Раде в мае-июне – нардеп Шуляк

Межведомственная рабгруппа создает дорожную карту для решения проблем жилых долгостроев – нардеп Шуляк

"Интерпайп" намерен выпустить новые еврооблигации на $300 млн

"Голос" зарегистрировал законопроект о поддержке бизнеса на период локдауна

Дорожники обустроили финишный слой бетонной новой трассы Н-31 в Полтавской области

Витренко продолжает исполнять обязанности министра энергетики – пресс-служба Минэнерго

Глава правления НДУ заверяет в прозрачности решений депозитария

НКЦБФР допустила еврооблигации Румынии к обращению в Украине

Новокраматорский машзавод активизировал сотрудничество с Узбекским меткомбинатом

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА