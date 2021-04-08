Украина планирует временно облегчить импорт для стабилизации цены на сахар

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины рассматривает вопрос выдачи в ближайшее время лицензий на импорт дополнительных 50 тыс. тонн сахара-сырца, сообщило ведомство на сайте в четверг.

"Себестоимость сахара из импортного сахарного сырья составляет около 20 грн за килограмм. Соответственно, после осуществления импорта в ближайшие недели ценовая ситуация выровняется и сахар станет доступнее для украинцев. Между тем в парламенте рассматривается возможность временного обнуления импортных пошлин на ввоз сахара белого в Украину, что также будет способствовать насыщению внутреннего рынка сахаром", - отметил замминистра экономики Тарас Высоцкий, которого цитирует пресс-служба.

Он уточнил, что в феврале-марте также было завезено 40 тыс. тонн сахара по установленной тарифной квоте с нулевой ставкой пошлины в соответствии с Соглашением об ассоциации с ЕС.

По данным Минэкономики, импорт дополнительного сахара-сырца позволит обеспечить перерабатывающие отрасли достаточным количеством сырья, что насытит рынок и приведет к снижению розничной цены в торговых сетях.

Как сообщалось, Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) 5 апреля начал расследование по признакам антиконкурентных согласованных действий на рынке первичной реализации сахара против группы компаний "Астарта" и ООО "Радеховский сахар" (Львовская обл.), которые в течение сентября-ноября 2020 года схожим образом повышали цены на сахар, среднее повышение составило 48%.