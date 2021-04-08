Экономика

11:59 08.04.2021

Законопроект о реформе госрегулирования в сфере градостроительства будет проголосован в Раде в мае-июне – нардеп Шуляк

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Законопроект о реформе госрегулирования в сфере градостроительства будет проголосован в Раде в мае-июне – нардеп Шуляк

Окончательный законопроект по реформе градостроительства будет рассмотрен в парламенте в мае-июне, сообщила народный депутат (фракция "Слуга народа"), глава Координационного совета по решению проблемных вопросов градостроительства Елена Шуляк в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Шуляк сообщила, что во время последнего заседания Координационного совета по решению проблемных вопросов градостроительства было проведено обсуждение подготовленного Минрегионом законопроекта "О реформировании госрегулирования в сфере градостроительства". Она напомнила, что в Верховной Раде лежит ряд других законопроектов о реформе архитектурно-строительного контроля.

"Поэтому мы рекомендовали комитету по вопросам госвласти, самоуправления и градостроительства и комитету по вопросам правоохранительной деятельности их обработать и определиться с позицией. Совместно с Ассоциацией городов Украины и городскими советами Киева, Днепра и Львова в Минрегионе должны быть организованы дополнительные обсуждения (законопроектов), чтобы согласовать окончательно все предложения", - сообщила глава Коордсовета по решению проблемных вопросов градостроительства.

Совет также предоставил рекомендации в рамках реформы градстройконтроля Минюсту и Министерству цифровой трансформации.

"На все это мы установили четкие дедлайны, и все они не позднее мая. Так решили, потому что в мае-июне 2021-го планируем в парламенте голосовать за окончательный законопроект о реформе градостроительства", - сообщила Шуляк.

Теги: #шуляк #законопроект #госрегулирование
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