Экономика

10:51 08.04.2021

Межведомственная рабгруппа создает дорожную карту для решения проблем жилых долгостроев – нардеп Шуляк

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Межведомственная рабгруппа создает дорожную карту для решения проблем жилых долгостроев – нардеп Шуляк

Оплаченное жилье не получили более 100 тысяч инвесторов, созданная при правительстве межведомственная рабочая группа формирует дорожную карту для таких проблемных объектов, сообщила народный депутат (фракция "Слуга народа"), глава Координационного совета по решению проблемных вопросов градостроительства Елена Шуляк в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

В состав межведомственной рабочей группы входят парламентарии от всех депутатских фракций и групп в ВР, представители Министерства развития общин и территорий, Министерства юстиции, Министерства внутренних дел, НПУ, Нацбанка, Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, КГГА.

Шуляк сообщила, что, по статистике Минрегиона, на конец 2019-го в Украине насчитывалось более 150 проблемных объектов жилищного строительства, это более 100 тыс. пострадавших граждан, которые так и не получили оплаченное жилье.

"Пока мы в "ручном режиме" рассматриваем очень много кейсов, касающихся долгостроев. Есть вполне оптимистическое видение достройки и ввода в эксплуатацию таких объектов, подключение их к сетям. Чтобы не переходить на общие слова, скажу, что ведется работа над формированием дорожной карты для проблемных объектов", - сообщила глава Коордсовета по решению проблемных вопросов градостроительства.

Эксперт подчеркнула, что системное решение проблемы долгостроев состоит из двух составляющих: достройки и сдачи в эксплуатацию нынешних объектов и предотвращения такой проблемы в будущем. При этом вопрос достройки и сдачи в эксплуатацию должен решаться центральной властью и местным самоуправлением.

"Существенный момент – за деньги налогоплательщиков достраивать многоквартирные дома не будем (и не надо), это было бы нечестно по отношению к украинцам, которые наполняют госказну и хотят, чтобы их деньги шли на развитие страны", - поясняет Шуляк.

По ее словам, рассматривается множество других вариантов. Например, разработка соответствующих программ, предусматривающих достройку за счет инвесторов. Помочь завершить строительство могут банки, но, конечно, это предполагает выгодные условия и для них, добавила нардеп.

Шуляк выделила еще одну возможность – выкуп государством всего проблемного жилья с компенсацией затрат инвесторам и последующим превращением недостроев в социальное жилье для военнослужащих, переселенцев и тому подобное.

"Как видите, вариантов много. Сейчас правительство совместно с парламентариями, представителями банков и экспертной средой анализируют ситуацию для выбора лучшего пути решения этого вопроса", - сообщила Шуляк.

Теги: #недвижимость #шуляк #долгострои
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