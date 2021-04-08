Экономика

10:34 08.04.2021

"Голос" зарегистрировал законопроект о поддержке бизнеса на период локдауна

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"Голос" зарегистрировал законопроект о поддержке бизнеса на период локдауна

Депутатская фракция "Голос" зарегистрировала в Верховной Раде законопроект №5346 об освобождении от уплаты единого социального взноса (ЕСВ) всех предприятий, которые вынуждены закрыться на время карантина, и моратории на налоговые и плановые неналоговые проверки, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" пресс-секретарь партии Ярема Дух.

Зарегистрированный законопроект предусматривает, в том числе, освобождение от уплаты ЕСВ за наемных работников.

Документ также предлагает предоставить право местной власти при необходимости уменьшать ставки местных налогов и сборов. В "Голосе" прогнозируют, что это поможет поддержать локальный бизнес в случае наличия ресурсов в местных бюджетах.

Вместе с тем проект закона предусматривает расширение возможности получить 8 тыс. грн финансовой поддержки из государственного бюджета, если деятельность предприятия подпадает под определенный перечень не только по основному классификатору видов экономической деятельности, но и по первым пяти.

Согласно данных карточки законопроекта №5346, депутаты зарегистрировали его в парламенте 7 апреля, и он был передан на рассмотрение руководства парламента. В настоящее время текст документа отсутствует.

Теги: #поддержка #голос #бизнес
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