Экономика

19:03 07.04.2021

НКЦБФР допустила еврооблигации Румынии к обращению в Украине

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НКЦБФР допустила еврооблигации Румынии к обращению в Украине

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) допустила к обращению в Украине еврооблигации Румынии (ISIN US77586ТАD81) с погашением в январе 2024 года и текущей доходностью около 0,8%.

Соответствующее решение регулятор принял на заседании 6 апреля, рассмотрев поданное в конце марта заявление Нацдепозитария.

Ранее в Украине к обращению допускались только гособлигации США.

Общее количество допущенных к обращению в Украине выпусков ценных бумаг достигло 28, перед еврооблигациями Румынии НКЦБФР 11 марта одобрило торговлю в Украине облигациями American Airlines Group Inc (код ISIN USU0242AAD47). О намерении торговать ими сообщил один из крупнейших розничных брокеров страны – "Фридом Финанс Украина".

Теги: #спутник #кабмин
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