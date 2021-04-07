Экономика

17:17 07.04.2021

Группа "Нафтогаз" создала в своей структуре управление закупками

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Группа "Нафтогаз" создала в своей структуре управление закупками

Группа "Нафтогаз" создала отдельную корпоративную функцию "Управление закупками", которую возглавит гражданка Нидерландов Ольга Бородина, сообщил в пресс-релизе департамент интегрированных коммуникаций НАК "Нафтогаз Украины" в среду.

"Основная задача созданной функции — обеспечить эффективный процесс управления закупками группы. В частности, она будет отвечать за полноценное внедрение унифицированной системы управления цепочками поставок Supply Chain Management (SCM)", – сообщается в пресс-релизе.

Функция будет также заниматься такими бизнес-процессами группы, как управление потребностями, категорийный менеджмент; управление закупками.

Ольга Бородина имеет 20-летний опыт работы в энергетической сфере, в частности, в нефтегазовой отрасли. До прихода в группу "Нафтогаз" работала в Royal Dutch Shell. В течение 2014-2016 годов занимала должность генерального директора по развитию цепочек поставок в Shell Global Solutions International BV.

Как сообщалось, группа "Нафтогаз" в результате изменения системы закупок планирует сэкономить 10-15% средств при приобретении всех товаров и услуг.

Теги: #нафтогаз #управление #закупки
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