Экономика

17:01 07.04.2021

Транспортная стратегия до 2030г. предусматривает введение сборов за проезд по украинским дорогам большегрузного транспорта

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Транспортная стратегия до 2030г. предусматривает введение сборов за проезд по украинским дорогам большегрузного транспорта

План реализации Национальной транспортной стратегии Украины до 2030 года предусматривает разработку Министерством инфраструктуры совместно с Министерством юстиции и Государственным агентством автомобильных дорог Украины предложений по введению сборов за проезд по украинским дорогам большегрузного транспорта.

Согласно плану, стратегия предусматривает введение системы дорожных сборов с пользователей автодорог в зависимости от экологического класса автомобиля.

На 2021 год, в частности, планируется проведение анализа и разработка предложений по введению сборов за проезд большегрузного транспорта с учетом экологических норм автомобилей в соответствии с приложением №2 директивы 99/62/ЕС про взимание платы с грузовых транспортных средств за использование определенных типов инфраструктуры.

Стратегией также предусмотрено внедрение механизма экономического стимулирования перевозчиков для сокращения выбросов загрязняющих веществ и парниковых газов, снижения шумов от транспортных средств.

Помимо этого, планируется внедрение экономических и других мер стимулирования использования в городах более экологичных видов транспорта, в частности, электромобилей, городского электротранспорта, а также велосипедов (в т.ч. систем общественного проката велосипедов).

Теги: #транспорт #стратегия
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