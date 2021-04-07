Экономика

14:26 07.04.2021

Коронакризис повысит интерес к "зеленой" сертификации зданий в Украине - эксперт

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Коронакризис повысит интерес к "зеленой" сертификации зданий в Украине - эксперт

Рост интереса к "зеленой" сертификации зданий связан с общим развитием украинского рынка недвижимости и желанием качественно выделить свой проект среди конкурентов, спрос будет повышаться и вследствие коронакризиса, считает менеджер проектов DELTA Ukraine с зеленой сертификации LEED, BREEAM, DGNB Максим Заика.

"Прогнозируем, что спрос на "зеленую" сертификацию будет расти, особенно вследствие коронакризиса, ведь сертифицированные здания являются не только более энергоэффективными и экологичными, но они также предлагают свои пользователям более здоровую, качественную среду по сравнению с обычными зданиями", - сказал он агентству "Интерфакс-Украина".

Наиболее представленным сегментом недвижимости в зеленой сертификации в Украине является офисный, есть перспективы в ритейл, логистическом и жилом сегментах.

По данным DELTA Ukraine, в настоящее время проходят активную сертификацию пять офисных зданий, два жилых комплекса, один супермаркет и один логистический комплекс.

"Офисные здания – это здания инновационного парка UNIT.City B11, B04 и В06 и БЦ MAG.NETT, расположенный на ул. Большой Васильковской, которые сертифицируются DELTA Ukraine согласно американской системе зеленого строительства LEED. По этой системе мы также сертифицируем проект логистического комплекса в Киевской области", - сказал Заика.

По системе BREEAM сертифицируются ЖК Diadans и UNIT.Home.

Delta Ukraine входит в австрийскую компанию Delta Holding, основанную в 1977 году в Вельсе. Предоставляет услуги по строительству, проектированию, строительному менеджменту, генеральному подряду, "зеленой" сертификации зданий. Компания имеет дочерние предприятия в Австрии, Чехии, Словакии и Украине.

DELTA Ukraine сертифицирует проекты по системам LEED, BREEAM, BREEAM In-Use, DGNB и EDGE. DELTA осуществила первую в Украине сертификацию по системе DGNB в 2014 году (супермаркет BILLA в Киеве) и первую LEED сертификацию в 2019 (бизнес кампус В12 на территории UNIT.City).

Из последних сертификаций – БЦ GRAND в г. Киеве для компании Dragon Capital Property Management согласно международной системе экологической оценки BREEAM In-Use International. Здание бизнес-центра получила высокую оценку VERY GOOD.

Теги: #недвижимость #зеленая #сертификация
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