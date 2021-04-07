Экономика

13:29 07.04.2021

Кабмин утвердил финпланы "Энергорынка" и "ГарПока"

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Кабинет министров утвердил финансовые планы ГП "Энергорынок" и ГП "Гарантированный покупатель" на 2021 год.

Соответствующие распоряжения, разработанные Министерством развития экономики, торговли и сельского хозяйства, приняты на заседании правительства в среду.

Согласно финплану "ГарПока", предусматривается получение им в 2021 году чистой прибыли в размере 6 млн грн. При этом доход о реализации электроэнергии должен составить 67,53 млрд грн. Капитальные инвестиции рассчитаны на уровне 6,5 млн грн, выплаты в пользу государства – 185 млн грн.

Финплан "Энергорынка" не предусматривает получение чистого дохода, поскольку предприятие прекратило свою деятельность по продаже электроэнергии с введением нового рынка с 1 июля 2019 года. Вместе с тем отмечается, что оно продолжает осуществлять хоздеятельность, обеспечивая, в частности, сопровождение судебных процессов по взысканию долгов в его пользу, а также участвуя в процессах в качестве третьей стороны.

Источником его финансирования является, как и во второй половине 2019 года и в 2020 году, штрафы и пени за невыполнение контрагентами договоров и решений судов, а также средства, поступающие в счет погашения задолженностей предыдущих периодов.

Таким образом, чистый убыток предприятия запланирован на уровне 449,7 млн грн, что в значительной степени является результатом запланированного начисления резервов сомнительных долгов в размере 392,5 млн грн, отмечается в пояснительной записке к проекту распоряжения.

Выплаты ГП в пользу государства должны составить 78 млн грн.

Учредителем обеих предприятий является Кабинет министров.

Как сообщалось, утвержденный Кабмином стратегический план развития ГП "Гарантированный покупатель" ("ГарПок") на 2021-2024 годы, предусматривает, в частности, увеличение объемов производства электроэнергии из альтернативных источников, обеспечение потребностей населения в электроэнергии и эффективную деятельность ГП на рынке э/э.

Верховная Рада в мае 2020 года приняла за основу законопроект о внесении изменений в Кодекс Украины по процедурам банкротства, предусматривающих защиту ГП "Энергорынок" от банкротства и создание условий для погашения задолженности, сформированной до 1 июля 2019 года на оптовом рынке электроэнергии. Законопроект ожидает на голосование во втором чтении. Согласно пояснительной записке к нему, долг "Энергорынка" на 31 августа 2019 года составлял 28,1 млрд грн, из которых около 12 млрд – перед НАЭК "Энергоатом".

Теги: #планы #гарпок #кабмин
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