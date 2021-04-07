Инструментом борьбы с товарной контрабандой может быть фискализация и повышение штрафов за невыдачу чека – ЕБА

Европейская бизнес-ассоциация (ЕБА) поддерживает идею системной борьбы с контрабандой и решения проблем на таможне, однако считает полезным инструментом для этого снижение спроса на нелегально ввезенные товары на внутреннем рынке за счет фискализации и повышения штрафов за невыдачу фискальных чеков, а также механизма "кэшбек", указала ассоциация в релизе в среду.

"Полезным инструментом для решения этого проблемного вопроса может стать снижение спроса на нелегально ввезенные товары на внутреннем рынке Украины. Этого можно достичь за счет усиления контроля за использованием кассовых аппаратов и постепенным расширением сферы обязательного использования РРО", – цитирует пресс-служба руководителя направления бытовой электротехники и регуляторных вопросов ассоциации Викторию Куликову.

По ее словам, ЕБА уже обратилась к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой обратить особое внимание на этот вопрос, в частности не допустить ослабления реформы и усилить контроль и наказание за нарушение законодательства в этой сфере.

Как подчеркнула ЕБА, при отсутствии фискальных чеков и эффективного контроля за их выдачей недобросовестные предприниматели начинают уклоняться от уплаты налогов.

"Поэтому существует острая необходимость в создании прозрачных, равных и цивилизованных условий ведения бизнеса, в том числе введение европейской практики по фискализации расчетных операции", – указала ассоциация.

Как полагают в ЕБА, ситуацию можно улучшить за счет повышения штрафов за невыдачу фискальных чеков и введения механизма мотивации покупателей проверять подлинность фискальных чеков, так называемого "кэшбека".

В настоящее время, по оценкам экспертов комитета бытовой электротехники ЕБА, объемы нелегального импорта по некоторым категориям оборудования достигают 50-70%, а из-за контрабанды украинский бюджет теряет около 33-35 млрд грн в год (11-14 млрд грн - нелегальные нефтепродукты, 12 млрд грн - алкогольная продукция, 7 млрд грн - техника и приблизительно столько же лекарства), указано в сообщении.