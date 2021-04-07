Современный агрологистический хаб планируется создать в Луганской области

В Старобельской громаде Луганской области в рамках реализации проекта "3В": "Восточная Украина: воссоединение, восстановление, возрождение" планируется создать современный агрологистический хаб.

Как сообщается на странице Луганской ОГА в Facebook, об этом был заключен соответствующий меморандум между Министерством по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины и Старобельским городским советом.

Отмечается, что проект предусматривает привлечение инвестиций для восстановления сельского хозяйства через реализацию сельскохозяйственных субпроектов, направленных на ликвидацию последствий военных действий для агропромышленной отрасли на территории Луганской области, подконтрольной Украине. Финансирование проекта осуществляются при поддержке Международного банка реконструкции и развития.

Заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ростислав Замлинский в ходе мероприятия также отметил, что Стратегией экономического развития Луганской и Донецкой областей предусматривается создание службы инвесторов, которые будут выполнять функции "инвестиционных нянь".

В ходе визита заместителя министра обсуждалось расположение хаба.

"Денег из Киева не будет, потому проект после его завершения должен стать прибыльным. Для нас важен выход экономики из тени, развитие малого предпринимательства, кадрового потенциала региона", - заявил он.

Замлинский также поставил задачу определить количество сельскохозяйственных предприятий Старобельщины, обладающих земельными участками до 500 га, и в течение трех недель провести их инвентаризацию и проанализировать продукцию, которая ими производится.

Он подчеркнул важность разработки планов развития общин, которые должны коррелировать со Стратегией развития Луганской области. В перспективе - создание планов развития территорий Украины, которые будут учитывать все ключевые характеристики: портфель инвестиционных предложений, бюджеты, генеральные планы территорий, имеющиеся производства, климатические исследования, рельеф местности и другие базовые показатели.