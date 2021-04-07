Экономика

11:53 07.04.2021

Дорожная карта достройки проектов "Аркада" рассчитана на три-пять лет – Кличко

2 мин читать
Дорожная карта достройки проектов "Аркада" рассчитана на три-пять лет – Кличко

Следующим этапом решения вопроса достройки и передачи квартир проектов банка "Аркада" станет утверждение детальной дорожной карты достройки проектов, сообщил глава Киевской городской госадминистрации Виталий Кличко на онлайн-брифинге после подписания меморандума относительно решения социального вопроса достройки и передачи квартир инвесторам ЖК "Эврика", "Патриотика" и "Патриотика на озерах".

"Чтобы ответить на вопрос каждого из вкладчиков, когда же он сможет получить свое жилье, нам надо разработать еще более детальную дорожную карту достройки проектов. Наши планы рассчитаны на срок от трех до пяти лет, такая информация была озвучена на наших рабочих совещаниях", - сообщил Кличко.

По его словам, некоторые объекты построены на 90%, некоторые - на фазе планирования, по каждому более детальная информация будет озвучена в ближайшее время. "Это вопросы к ООО "Столица", которое сделает пошаговый план для каждого проекта", - сообщил Кличко.

Глава КГГА уклонился от прямого ответа, когда и на каких условиях будет переподписан договор аренды с новым застройщиком на 176 га, где планировалась "Патриотика на озерах", а активисты отстаивают создание экопарка "Осокорки".

"Эта территория была выделена еще в советское время под жилую застройку. Однозначно нам необходимо находить компромисс, чтобы и строительство было, и осталась рекреационная зона для будущих жителей. Мы презентуем план и будем рассматривать все возможности, чтобы сохранить зеленые зоны - это есть ключевой стандарт жизни. Мы найдем компромиссное решение и инвесторов, и тех, кто живет рядом, чтобы сберечь экосистему", - сообщил Кличко.

Напомним, сегодня глава НБУ Кирилл Шевченко, министр внутренних дел Арсен Аваков, глава Киевской городской госадминистрации Виталий Кличко и другие подписали меморандум относительно решения социального вопроса достройки и передачи квартир инвесторам ЖК "Эврика", "Патриотика" и "Патриотика на озерах".

Согласно меморандума, достраивать ЖК "Эврика", "Патриотика" и "Патриотика на озерах будет ООО "Столица Групп", а контролировать его исполнение будет уже созданная дирекция по вопросам достройки ЖК.

Теги: #недвижимость #кличко #аркада
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:56 07.04.2021
Главы НБУ, МВД и КГГА подписали меморандум о решении вопроса достройки жилья "Аркады"

Главы НБУ, МВД и КГГА подписали меморандум о решении вопроса достройки жилья "Аркады"

17:35 06.04.2021
Кабмин изменил порядок осуществления архитектурно-строительного контроля

Кабмин изменил порядок осуществления архитектурно-строительного контроля

15:11 06.04.2021
Акционеры "Укрречфлота" выделили из предприятия новую компанию "УРФ-недвижимость"

Акционеры "Укрречфлота" выделили из предприятия новую компанию "УРФ-недвижимость"

15:01 06.04.2021
Прокуратура через суд оспаривает отчуждение здания харьковской гостиницы "Турист"

Прокуратура через суд оспаривает отчуждение здания харьковской гостиницы "Турист"

13:24 06.04.2021
Главы НБУ и МВД обсудят подписание меморандума о решении вопроса достройки жилья "Аркады"

Главы НБУ и МВД обсудят подписание меморандума о решении вопроса достройки жилья "Аркады"

10:57 06.04.2021
Стоимость аренды жилья в Николаеве за год снизилась на 27%, предложение сократилось вдвое - АСНУ

Стоимость аренды жилья в Николаеве за год снизилась на 27%, предложение сократилось вдвое - АСНУ

10:17 06.04.2021
Локдаун может снизить стоимость аренды жилья в Украине на 15-30% - АСНУ

Локдаун может снизить стоимость аренды жилья в Украине на 15-30% - АСНУ

10:10 06.04.2021
В Киеве 1432 заболевших Covid-19 за сутки, 39 человек умерли, 697 выздоровели – мэр

В Киеве 1432 заболевших Covid-19 за сутки, 39 человек умерли, 697 выздоровели – мэр

10:27 03.04.2021
Кличко: в Киеве за сутки 2053 новых больных коронавирусом, умерли 50 человек

Кличко: в Киеве за сутки 2053 новых больных коронавирусом, умерли 50 человек

16:40 02.04.2021
На месте воинской части в центре Львова планируют устроить деловой и административный центр

На месте воинской части в центре Львова планируют устроить деловой и административный центр

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Нацбанк Украины готовит несколько сценариев влияния "карантина красных зон" для макропрогноза

Глава Нацбанка Украины допускает небольшое снижение ВВП в I кв.-2021

Украина может рассчитывать на два транша МВФ - глава НБУ

Украина и МВФ могут заключить staff level agreement в ближайшие 2 месяца - глава Минфина

Официальные курсы Национального банка Украины на 7 апреля

ПОСЛЕДНЕЕ

Минцифры со Шмыгалем, Минфином и НБУ обсудили привлечение в Украину Stripe и PayPal, в планах встреча с руководством компаний

Современный агрологистический хаб планируется создать в Луганской области

Украине понадобится EUR102 млрд для достижения к 2030г заложенных в проекте НОВ2 целей сокращения выбросов парниковых газов

Украина может получить от МВФ дополнительно свыше $2,7 млрд в рамках допэмиссии СПЗ – глава НБУ

Создание финансового суда значительно улучшит ситуацию с платежной дисциплиной – глава НБУ

НБУ ожидает перелома в динамике инфляции в августе-сентябре, готов при необходимости реагировать учетной ставкой – глава Нацбанка

Украина намерена к 2030 г. сократить выбросы СО2 на 65% по сравнению с 1990 г. – Абрамовский о проекте НОВ2

Нацбанк намерен сворачивать экстренные меры поддержки банков при возобновлении экономики - глава НБУ

Нацбанк Украины готовит несколько сценариев влияния "карантина красных зон" для макропрогноза

Глава Нацбанка Украины допускает небольшое снижение ВВП в I кв.-2021

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА