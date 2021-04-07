Дорожная карта достройки проектов "Аркада" рассчитана на три-пять лет – Кличко

Следующим этапом решения вопроса достройки и передачи квартир проектов банка "Аркада" станет утверждение детальной дорожной карты достройки проектов, сообщил глава Киевской городской госадминистрации Виталий Кличко на онлайн-брифинге после подписания меморандума относительно решения социального вопроса достройки и передачи квартир инвесторам ЖК "Эврика", "Патриотика" и "Патриотика на озерах".

"Чтобы ответить на вопрос каждого из вкладчиков, когда же он сможет получить свое жилье, нам надо разработать еще более детальную дорожную карту достройки проектов. Наши планы рассчитаны на срок от трех до пяти лет, такая информация была озвучена на наших рабочих совещаниях", - сообщил Кличко.

По его словам, некоторые объекты построены на 90%, некоторые - на фазе планирования, по каждому более детальная информация будет озвучена в ближайшее время. "Это вопросы к ООО "Столица", которое сделает пошаговый план для каждого проекта", - сообщил Кличко.

Глава КГГА уклонился от прямого ответа, когда и на каких условиях будет переподписан договор аренды с новым застройщиком на 176 га, где планировалась "Патриотика на озерах", а активисты отстаивают создание экопарка "Осокорки".

"Эта территория была выделена еще в советское время под жилую застройку. Однозначно нам необходимо находить компромисс, чтобы и строительство было, и осталась рекреационная зона для будущих жителей. Мы презентуем план и будем рассматривать все возможности, чтобы сохранить зеленые зоны - это есть ключевой стандарт жизни. Мы найдем компромиссное решение и инвесторов, и тех, кто живет рядом, чтобы сберечь экосистему", - сообщил Кличко.

Напомним, сегодня глава НБУ Кирилл Шевченко, министр внутренних дел Арсен Аваков, глава Киевской городской госадминистрации Виталий Кличко и другие подписали меморандум относительно решения социального вопроса достройки и передачи квартир инвесторам ЖК "Эврика", "Патриотика" и "Патриотика на озерах".

Согласно меморандума, достраивать ЖК "Эврика", "Патриотика" и "Патриотика на озерах будет ООО "Столица Групп", а контролировать его исполнение будет уже созданная дирекция по вопросам достройки ЖК.