Экономика

10:48 07.04.2021

Создание финансового суда значительно улучшит ситуацию с платежной дисциплиной – глава НБУ

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Создание финансового суда значительно улучшит ситуацию с платежной дисциплиной – глава НБУ

Создание специализированного финансового суда для защиты прав кредиторов значительно улучшит ситуацию с платежной дисциплиной, сказал глава Национального банка Украины (НБУ) Кирилл Шевченко.

"В прошлом году мы начали дискуссию о финансовом суде. Это тоже вне мандата НБУ. Но мы начали эту дискуссию, мы ее сейчас обсуждаем с МВФ, с профсредой. С нашей точки зрения, создание такого специализированного суда значительно улучшит ситуацию с платежной дисциплиной", – сказал он в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Согласно мнению главы НБУ, такой суд должен охватывать три вопроса: взаимоотношения кредитор/заемщик, инвестор/объект инвестиции и вопросы доступа к банковской тайне.

Он отметил, что отбор судей в такой суд должен производиться прозрачно, а для обеспечения максимального доверия, с участием и представителей международного сообщества.

Шевченко добавил, что НБУ выступает стороной во многих судебных разбирательствах, в частности, наибольшее количество разбирательств (около 100) связано с ПриватБанком и его бывшими владельцами. Также регулятор участвует в судах, связанных с выводом банков с рынка и судах и в тех, где с НБУ хотят взыскать деньги сотрудники Нацбанка.

Теги: #шевченко #нбу #суд #финансовый
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