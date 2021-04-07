Экономика

10:37 07.04.2021

НБУ ожидает перелома в динамике инфляции в августе-сентябре, готов при необходимости реагировать учетной ставкой – глава Нацбанка

2 мин читать
НБУ ожидает перелома в динамике инфляции в августе-сентябре, готов при необходимости реагировать учетной ставкой – глава Нацбанка

Инфляция в первом квартале 2021 года оказалась выше прогноза, однако Нацбанк Украины подтверждает инфляционную цель 5% +/- 1 п.п., готов при необходимости применять инструмент учетной ставки и ожидает перелома в динамике инфляции в августе-сентябре этого года, сообщил глава НБУ Кирилл Шевченко.

"Наша задача – вернуть инфляцию к цели, которая у нас запланирована - это 5% + -1 п.п. Если НБУ для того, чтобы достичь этой цели, нужно будет повысить процентную ставку, мы абсолютно готовы это сделать", – сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Благодаря действиям НБУ и таким факторам, как новый урожай, мы ожидаем переломного момента - это примерно 8-9-й месяц", – добавил Шевченко.

Он напомнил, что Нацбанк ожидал, что инфляция в годовом измерении достигнет 7,6% в марте, в частности, базовая – 5,7%, но она вышла соответственно на 7,5% и 5,6% по итогам февраля. По его словам, такой рост вызван, в частности, ростом мировых цен из-за действий Китая и восстановления мировой экономики, а также повышения минимальной зарплаты в январе.

"Темпы инфляции ускоряются. Наша задача как НБУ заключается в том, чтобы это не превратилось в опасную тенденцию. Мы для этого имеем действенный инструмент - учетную ставку, и не колеблемся в случае необходимости его применить", – подчеркнул Шевченко.

Он напомнил, что в марте НБУ уже повысил ставку с 6% до 6,5%, а вслед за Украиной к такому повышению прибегли многие центробанки развивающихся стран.

Говоря о них, Шевченко упомянул ситуацию в Турции, отметив необходимость сохранения институционной возможности центрального банка контролировать инфляцию. "Потому что потеря доверия к центральному банку из-за политического вмешательства очень больно отразилось на обменном курсе турецкой лиры: лира потеряла почти 20%", – пояснил глава НБУ.

Он не назвал, до какого уровня может быть повышена учетная ставка.

"Это инструмент. У нас нет целей по учетной ставке. Цель - вернуть инфляцию к нашему таргету. Наши ожидания тенденций, которые есть в макропрогнозе НБУ: до сентября 2021 инфляция может сохраняться на уровне выше целевого диапазона", – сказал Шевченко.

Он напомнил, что обновленный макропрогноз будет представлен после объявления учетной ставки 15 апреля.

Как сообщалось, Нацбанк в январе ухудшил прогноз инфляции на 2021 год с 6,5% до 7% и заявил, что ожидает ее возвращения к 5% в 2022 году. По его тогдашним оценкам, на конец второго квартала этого года инфляция составит 8,4%, третьего - 8,4%.

Согласно данным Госстата, рост потребительских цен в Украине в 2020 году ускорился до 5% с 4,1% в 2019 году, оказавшись в центре целевого коридора инфляционного таргетирования НБУ.

Теги: #шевченко #прогноз #инфляция
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:48 07.04.2021
Создание финансового суда значительно улучшит ситуацию с платежной дисциплиной – глава НБУ

Создание финансового суда значительно улучшит ситуацию с платежной дисциплиной – глава НБУ

09:49 07.04.2021
Глава Нацбанка Украины допускает небольшое снижение ВВП в I кв.-2021

Глава Нацбанка Украины допускает небольшое снижение ВВП в I кв.-2021

09:18 07.04.2021
Украина может рассчитывать на два транша МВФ - глава НБУ

Украина может рассчитывать на два транша МВФ - глава НБУ

12:38 05.04.2021
В западных областях Украины ожидается похолодание, в остальных регионах – теплая и сухая погода

В западных областях Украины ожидается похолодание, в остальных регионах – теплая и сухая погода

11:14 04.04.2021
В Украине ожидается незначительное похолодание, возможны осадки

В Украине ожидается незначительное похолодание, возможны осадки

10:54 04.04.2021
Шевченко намерен обжаловать в суде результаты пересчета голосов, готовит иски

Шевченко намерен обжаловать в суде результаты пересчета голосов, готовит иски

18:44 01.04.2021
Банкиры ожидают сезонного укрепления курса гривни во II кв.-2021

Банкиры ожидают сезонного укрепления курса гривни во II кв.-2021

13:11 01.04.2021
Глава НБУ задекларировал за 2020 год свыше 27 млн грн доходов

Глава НБУ задекларировал за 2020 год свыше 27 млн грн доходов

13:02 01.04.2021
Заболеваемость COVID-19 в Украине стабилизируется на протяжении двух недель - KSE

Заболеваемость COVID-19 в Украине стабилизируется на протяжении двух недель - KSE

11:43 31.03.2021
Телефонный разговор между Байденом и Зеленским будет, уверена временная поверенная по делам США

Телефонный разговор между Байденом и Зеленским будет, уверена временная поверенная по делам США

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Нацбанк Украины готовит несколько сценариев влияния "карантина красных зон" для макропрогноза

Глава Нацбанка Украины допускает небольшое снижение ВВП в I кв.-2021

Украина может рассчитывать на два транша МВФ - глава НБУ

Украина и МВФ могут заключить staff level agreement в ближайшие 2 месяца - глава Минфина

Официальные курсы Национального банка Украины на 7 апреля

ПОСЛЕДНЕЕ

Украина намерена к 2030 г. сократить выбросы СО2 на 65% по сравнению с 1990 г. – Абрамовский о проекте НОВ2

Нацбанк намерен сворачивать экстренные меры поддержки банков при возобновлении экономики - глава НБУ

Нацбанк Украины готовит несколько сценариев влияния "карантина красных зон" для макропрогноза

НБУ придерживается стратегии минимизации участия на валютном рынке

Хозсуд Киева назначил заседание по сути дела по искам бывших акционеров входящего в Ferrexpo ПГОКа о возврате им акций на 29 апреля

Хозсуд Киева назначил заседание по сути дела по искам бывших акционеров входящего в Ferrexpo ПГОКа о возврате им акций на 29 апреля

Регистрации подержанных иномарок в Украине в I кв. выросли на 10%

Украина и МВФ могут заключить staff level agreement в ближайшие 2 месяца - глава Минфина

Официальные курсы Национального банка Украины на 7 апреля

Курс гривни на межбанке во вторник укрепился до 27,81 грн/$1

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА