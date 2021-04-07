Экономика

10:03 07.04.2021

Нацбанк намерен сворачивать экстренные меры поддержки банков при возобновлении экономики - глава НБУ

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Нацбанк намерен сворачивать экстренные меры поддержки банков при возобновлении экономики - глава НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) намерен сворачивать экстренные меры поддержки банков при возобновлении экономики, сообщил глава НБУ Кирилл Шевченко.

"При постепенном восстановлении экономики и нормализации условий функционирования финансовой системы НБУ будет сворачивать экстренные меры поддержки банков, которые вводились в связи с коронавирусом. Это, в частности, предусмотрено и Основными принципами денежно-кредитной политики на 2021 год. Сейчас мы определяемся по срокам", – сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Говоря о программе "Доступные кредиты 5-7-9%", Шевченко напомнил, что она изначально разрабатывалась с акцентом на новые кредиты для малого бизнеса. Это должно было дать рост новых рабочих мест и инвестиций. В частности, для этого изначально была предусмотрена льгота по процентной ставке в зависимости от количества созданных рабочих мест. Однако в связи с коронавирусом и карантинными ограничениями программа была переориентирована на инструмент поддержки существующего бизнеса.

"Мое мнение, что нам нужно поддерживать существующий малый бизнес. Пока он страдает от Covid-19, надо его поддерживать, в том числе за счет рефинансирования. После того как благодаря вакцинации и всем усилиям мирового сообщества мы будем считать нашу эпоху постковидной, то цели этой программы должны вернуться к изначальным: создавать новые рабочие места, чтобы в основном хорошо образованная молодежь, которая говорит на иностранных языках, трудоустраивалась в Украине и создавала здесь что-то свое, а не искала любой способ выехать за границу", – отметил Шевченко.

Теги: #нбу #поддержка #программы
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