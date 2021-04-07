Экономика

09:49 07.04.2021

Глава Нацбанка Украины допускает небольшое снижение ВВП в I кв.-2021

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Глава Нацбанка Украины допускает небольшое снижение ВВП в I кв.-2021

Валовой внутренний продукт Украины в первом квартале 2021 года, вероятно, немного снизился по сравнению с первым кварталом 2020 года из-за еще "доковидной" базы сравнения и новых локдаунов, а также погодных условий, считает глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко.

"Мы не ожидаем прироста ВВП за первый квартал, а, скорее всего, будет сохраняться некоторый минус в годовом измерении", – сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По его словам, Нацбанк оценивает негативное влияние январского локдауна на годовой ВВП в 0,2 процентных пункта (п.п.).

"То есть влияние незначительное. Казалось бы, он должен был повлиять на потребительские настроения, потому что предыдущие локдауны существенно сказывались на розничной торговле, ресторанном и гостиничном бизнесе. Но мы видели прирост розничного товарооборота. А влияние локдауна на другие отрасли, такие как металлургия, агро - оно вообще минимально", – отметил Шевченко.

Он уточнил, что несмотря на локдаун и "доковидную" базу сравнения, розничный товарооборот в январе прибавил 3,5%, а в феврале его рост ускорился до 5,6%. По его словам, скорее всего, основным фактором этого роста (особенно в январе) было увеличение заработной платы после увеличения минимальной.

Глава НБУ добавил, что, по оценкам центробанка, локдаун в марте также окажет довольно незначительное влияние на ВВП – меньше, чем в январе.

"Окончательная оценка будет зависеть от фактических параметров карантина. Конечно, определенную поддержку будет оказывать статистический эффект базы сравнения: в прошлом году со второй половины марта действовал очень жесткий карантин по всей территории страны", – пояснил он.

Шевченко отметил, что внешняя конъюнктура в целом благоприятствовала украинской экономики в начале года, однако Украина не смогла полностью этим воспользоваться из-за погоды, в том числе ограничений в портах и на автодорогах.

"В конце марта произошел некий "черный лебедь" - пробка в Суэцком канале. Но, можем сказать, что он практически не повлиял на Украину с точки зрения экспорта и импорта товаров" – добавил также глава центробанка.

Он указал, что на оценках динамики ВВП сказывается также сложная ситуация в животноводстве, в частности из-за ухудшения с заболеваемостью животных и стремительным удорожанием кормов, что негативно повлияло на сокращение объемов производства мясных и молочных продуктов.

"Из-за более низкого прошлогоднего урожая и активного экспорта масла на фоне высоких мировых цен снизились запасы масличных, в результате чего спад в производстве масла и жиров углубился: за январь-февраль - 22% год к году (г/г). Более низкий урожай, а также увеличение производственных затрат привели к спаду в производстве мукомольной продукции - на 20,6% г/г и хлеба и хлебобулочных изделий - на 6,6% г/г", – пояснил Шевченко.

В то же время он отметил, что платежный баланс Нацбанк по итогам первого квартала ожидает "абсолютно нормальным". "Его сальдо остается положительным - здесь мы абсолютно спокойны", – заявил глава НБУ.

Как сообщалось, по оценкам Госстата, в четвертом квартале 2020 года спад ВВП Украины замедлился до 0,5% по сравнению с 3,5% в третьем квартале, 11,2% - во втором и 1,2% – в первом.

Нацбанк ожидает увеличения ВВП страны в 2021 году на 4,2%, правительство – на 4,6%.

В конце января этого года НБУ прогнозировал небольшое сокращение экономики в первом квартале этого года – на 0,1% и ее рост на 11,3% во втором с последующим замедлением до 3,5% и 2,6% в третьем и четвертом кварталах соответственно.

Теги: #шевченко #нбу #ввп
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