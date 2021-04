Хозсуд Киева назначил заседание по сути дела по искам бывших акционеров входящего в Ferrexpo ПГОКа о возврате им акций на 29 апреля

Хозяйственный суд Киева назначил дело по искам четырех компаний - бывших акционеров Полтавского горно-обогатительного комбината (ПГОК), ныне входящего в группу Ferrexpo, о признании недействительными договоров купли-продажи акций предприятия и проведении последующих допэмиссий акций, для рассмотрения по сути на 29 апреля текущего года.

Согласно обнародованному в Едином госреестре судебных решений определению суда от 25 марта текущего года, подготовительное производство по данному делу закрывается и назначается дело к суд по разбирательству по сути на 29 апреля 2021 года на 11 часов в помещении Хозяйственного суда Киева.

При этом суд по ходатайствам четырех компаний-нерезидентов, которые входят в группу VS Energy (Gilson Investments, Calefort Developments, Emsworth Assets и Trimcroft Service) закрыл производство в отношении компаний Eastcoast United Inc., Statex Corp., Newport Inc. и Sayers Holdings Limited, которых связывали с нынешними владельцами комбината, в связи с прекращением их деятельности.

Как сообщалось, четыре компании - бывшие акционеры ПГОКа, входящего в группу Ferrexpo, вновь обратились в суд с исками о признании недействительными договоров купли-продажи акций предприятия и проведении последующих допэмиссий акций. Согласно отчету Ferrexpo, Хозяйственный суд Киева 23 ноября 2020 года открыл судебное производство по данному делу.

Также сообщалось, что в 2005 году бывший акционер ПГОКа обратился в суд с иском о признании недействительным договора купли-продажи акций, в соответствии с которым 40,19% акций ПГОКа были проданы номинальным компаниям, которые, в частности, в конечном итоге контролировались Константином Жеваго. После длительного периода судебных разбирательств все претензии были полностью отклонены в 2015 году.

В январе 2021 года Ferrexpo AG (FAG) получила иск от бывшего акционера ПГОКа о признании недействительной части договора купли-продажи акций, заключенного в 2002 году, в отношении продажи 9,32% пакета акций ПГОКа. После получения иска FAG как материнская компания ПГОКа в ответ на него 27 января 2021 года подала встречное исковое заявление в суд. В феврале 2021-го после первого слушания в Хозяйственном суде Киева по этому делу FAG стало известно, что три новых иска поданы другими тремя бывшими акционерами ПГОКа. Вместе четыре истца стремятся признать недействительным договор купли-продажи акций, заключенный в 2002 году, в соответствии с которым 40,19% акций ПГОКа были проданы – по аналогии с предыдущими исками, поданным еще в 2005 году.

Согласно документам суда, первоначально в 2020 году новый иск подала компания Trimcroft Services Limited о признании недействительным договор от 2002 года о продаже 9,3218% акций ПГОКа и проведении последующих дополнительных эмиссий предприятия. Определением Хозсуда Киева от 23 ноября 2020г открыто производство по делу № 910/15551/20. После этого еще три компании – бывшие акционеры ПГОКа Emsworth Assets Limited, Gilson Investmens Limited и Calefort Developments Limited – подали аналогичные иски. Определением Хозсуда Киева от 29 декабря 2020 года эти иски объединены в общее производство с первоначальным иском. Суд 18 февраля 2021 года привлек к участию в процессе ПГОК и назначил подготовительное заседание по данному делу на 25 марта текущего года.

В 2002 году четыре компании-нерезиденты, которые входят в группу VS Energy (Gilson Investments, Calefort Developments, Emsworth Assets и Trimcroft Service) продали принадлежавшие им в совокупности 40,19% акций ПГОКа лицам, связанным с нынешними владельцами комбината - компаниям Eastcoast United Inc., Statex Corp., Newport Inc., Sayers Holdings Limited. Затем было проведено несколько дополнительных эмиссий, в результате которых и серии других перепродаж, а также принудительным выкупом акций у миноритариев в рамках процедуры squeeze-out единственным акционером ПГОКа стала горнорудная компания Ferrexpo, котирующаяся на Лондонской фондовой бирже.

В 2005 году четыре компании обратились в суд с иском о признании недействительным договор купли-продажи и проведении допэмиссий. При этом Gilson добивалась восстановления своей доли в ПГОКЕ в 6,59%, Emsworth и Calefort – по 12,14%, Trimcroft Services – 9,32%.

Высший хозяйственный суд Украины в феврале 2015 года поддержал принятое ранее решение Верховного суда страны и позицию ПГОКа в корпоративном споре, который длился около 10 лет, отказав четырем кипрским компаниям, продавшим в 2002 году 40,19% акций предприятия, в удовлетворении их претензий на этот пакет.

Ferrexpo - железорудная компания с активами в Украине. Ferrеxpo в настоящее время принадлежит 100% акций Полтавского ГОКа, 100% Еристовского ГОКа и 99,9% Белановского ГОКа. Акции Ferrexpo котируются на основной площадке Лондонской фондовой биржи.