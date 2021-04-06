Курс гривни на межбанке во вторник укрепился до 27,81 грн/$1

Курс гривни на межбанковском валютном рынке во вторник укрепился до 27,8125 грн/$1 с 27,8425 грн/$1 в предыдущий рабочий день, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" дилеры коммерческих банков.

По их данным, котировки нацвалюты на закрытие торгов составили 27,800-27,825 грн/$1.

Согласно данным Нацбанка Украины (НБУ), справочный курс гривни на межбанке во вторник укрепился до 27,85 грн/$1 с 27,94 грн/$1 в понедельник.

Регулятор также укрепил курс нацвалюты на 7 апреля – до 27,8384 грн/$1 с 27,9390 грн/$1 накануне.