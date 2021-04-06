ОАСК признал противоправным получение АМКУ данных расследования НАБУ в деле о нарушении конкуренции АЗС группы Приват

Окружной административный суд города Киева (ОАСК) по иску АО "Укрнафта", 50+1 акция которого принадлежит НАК "Нафтогаз", признал противоправными действия Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) по использованию в деле о нарушении конкурентного законодательства на рынке светлых нефтепродуктов данных досудебного расследования в уголовном производстве Национального антикоррупционного бюро (НАБУ).

"Признать противоправными действия АМКУ по получению, использованию и распространению при рассмотрении дела о нарушении законодательства о защите экономической конкуренции от сентября 2016 года материалов досудебного расследования в уголовном производстве НАБУ, а также обязать АМКУ воздержаться от их использования и распространения", - говорится в решении суда в Едином госреестре.

Суд отмечает, что в своем иске ПАО "Укрнафта", выступающее ответчиком в деле АМКУ наряду с другими 174 субъектами хозяйствования группы Приват, настаивает на незаконности получения комитетом от НАБУ информации (в частности, протоколов обысков, копий хозяйственных договоров, электронных носителей, штатного расписания), составляющей тайну досудебного расследования, а также незаконности ее использования и распространения среди неограниченного количества лиц и, как следствие, нарушения прав и интересов компании.

Такие действия АМКУ привели к негативным предварительным выводам относительно деятельности "Укрнафты", к которым он не пришел бы без полученной от НАБУ информации и документов, утверждает истец.

АМКУ со своей стороны отрицает нарушения законодательства при проведении расследования.

Исходя из материалов дела, в 2018 году ОАСК отказывал в открытии производства по аналогичному иску "Укрнафты", аргументируя это тем, что оно не принадлежит рассмотрению в административном суде. Это решение было оспорено компанией в аппеляционной инстанции. Позже ОАСК частично удовлетворил иск "Укрнафты", а аппеляционный суд отказал АМКУ в удовлетворении аппеляции. Постановлением Верховного Суда от 12 ноября 2020 года эти решения судов были отменены и дело направлено на новое рассмотрение.

Как сообщалось, АМКУ наложил штраф на компании-операторов сети АЗС, входящие в группу "Приват", в 4,7 млрд грн за антиконкурентные согласованные действия при установлении цен на нефтепродукты.

В частности, штраф наложен на ООО "ПТФ "Авиас", ООО "Торговый дом "Авиас", ООО "Пром Гарант Плюс", ООО "Альянс эволюшн", ПАО "Укртатнафта" и 169 операторов АЗС (в том числе ПАО "Укрнафта").

АМКУ уточнил, в рамках начатого в 2016 году дела установлено, что в сфере розничной торговли светлыми нефтепродуктами в Украине действует система безналичных расчетов скретч-картами и по топливным картам "Авиас". В этом проекте принимают участие около 1625 автозаправочных станций, которые работают под разными брендами во всех регионах Украины, занимая 25%-ную долю от всех АЗС страны.

"Комитет определил, что проект "Авиас" является организованным, координированным и функционирует с целью согласования ценовой и торговой поведения участников", - отмечается в сообщении.

Кроме того, АМКУ обнаружил значительное количество типовых, в основном одинаковых договоров купли-продажи нефтепродуктов и имущества, аренды АЗС и материальной помощи, а также установил, что физические лица, которые занимали должности директора, учредителя, подписанта, бухгалтера, менеджера и т.д., часто меняли друг друга и работали одновременно в нескольких обществах-участниках проекта.

"Сегодня мы суммируем результат колоссальной работы и многолетнего судебного противостояния Антимонопольного комитета с участниками заговора на украинском рынке топлива. Несмотря на сложные обстоятельства и огромное сопротивление со стороны ответчиков, мы завершили расследование и приняли решение", - заявила после заседания председатель комитета Ольга Пищанская.

АМКУ начал рассмотрение дела о возможном совершении сетями ряда АЗС нарушения законодательства о защите экономической конкуренции в виде антиконкурентных согласованных действий в конце 2016 года.

По истечении двух лет экс-глава комитета Юрий Терентьев жаловался на затягивание рассмотрения этого дела ответчиками через суды. В частности, оспаривалась законность действий комитета относительно сбора доказательств и этого расследования.

По состоянию на 2021 год "Авиас" на своем сайте указывает, что в его партнерскую сеть входит 1,542 тыс. станций. Станции партнерской сети работают под брендами "Авиас", "Укрнафта", ANP, ZNP, Sentosa Oil, "Юкон", Rubix.

"Укрнафта" является крупнейшей нефтедобывающей компанией страны. НАК "Нафтогаз Украины" принадлежит 50%+1 акция "Укрнафты", группе компаний, связанных с бывшими акционерами ПриватБанка, – порядка 42% акций.