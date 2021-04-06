Кабмин изменил порядок осуществления архитектурно-строительного контроля

Постановление Кабинета министров №303 от 29 марта 2021 года, которым внесены изменения в некоторые постановления правительства об усовершенствовании деятельности органов государственного архитектурно-строительного контроля и надзора, опубликовано в "Урядовом портале" во вторник.

Документ устанавливает, что Государственная архитектурно-строительная инспекция (ГАСИ) продолжает осуществлять полномочия и функции до завершения создания Государственной инспекции архитектуры и градостроительства (ГИАГ).

Изменения внесены в порядок наложения штрафов за правонарушения в сфере градостроительной деятельности, Порядок приемки в эксплуатацию.

Самые существенные новеллы касаются Порядка осуществления архитектурно-строительного контроля. В частности, приводится список подлежащих проверке вопросов, уточняется понятие "плановая и внеплановая проверки", вводится исчерпывающий перечень критериев, согласно оценке которых определяется периодичность проверок.

При осуществлении государственного архитектурно-строительного контроля проверке подлежат:

достоверность данных, указанных в сообщениях о начале выполнения подготовительных и строительных работ и декларациях о готовности объекта к эксплуатации;

обеспечение заказчиком осуществления авторского и технического надзора: когда такой надзор является обязательным в соответствии с законодательством;

передача заказчику проектной документации для выполнения строительных работ на объекте, разработанной с нарушением требований законодательства, градостроительной документации, исходных данных для проектирования объектов градостроительства, строительных норм, стандартов и правил, в том числе по созданию беспрепятственной жизненной среды для лиц с ограниченными физическими возможностями и других маломобильных групп населения, предсказания приборов учета воды и тепловой энергии, а также занижение класса последствий (ответственности) объекта;

эксплуатация объектов строительства, которые не приняты в эксплуатацию;

привлечение к выполнению отдельных видов работ ответственных исполнителей, не имеющих соответствующего квалификационного сертификата - в случаях, когда такой сертификат является обязательным в соответствии с законодательством;

выполнение ответственным исполнителем отдельных видов работ, связанных с созданием объектов архитектуры, без получения в установленном порядке квалификационного сертификата - в случаях, когда такой сертификат является обязательным в соответствии с законодательством;

предоставление заказчиком информации о передаче права на строительство объекта другому заказчику, изменение генерального подрядчика или подрядчика, лиц, ответственных за проведение авторского и технического надзора, ответственных исполнителей работ, а также о корректировке проектной документации - если представление такой информации является обязательным;

применение строительных материалов, изделий и конструкций, не соответствующих государственным нормам, стандартам, техническим условиям, проектным решениям, а также тех, на которые распространяется действие технического регламента и должна быть составлена ​​декларация о соответствии;

соблюдения требований строительных норм по пожарной безопасности;

соблюдения требований строительных норм по доступности для маломобильных групп населения;

обеспечения надежности и конструктивной безопасности объекта;

внутреннее и внешнее инженерное оборудование.

Плановой считается проверка, предусмотренная планом работы органа государственного архитектурно-строительного контроля, утверждается руководителем такого органа.

Периодичность и объем проведения плановых проверок субъектов градостроительства на объектах строительства определяется в соответствии с критериями, по которым оценивается степень риска от осуществления хозяйственной деятельности в сфере градостроительной деятельности и определяется периодичность проведения плановых мероприятий государственного надзора (контроля) на объекте строительства органами государственного архитектурно-строительного контроля.

Проверки на объекте строительства осуществляются по следующим направлениям с учетом класса последствий (ответственности) зданий и сооружений, а именно:

для объектов с незначительными последствиями СС1 - соответствие исходным данным и строительным нормам по пожарной безопасности, доступности для маломобильных групп населения;

для объектов со средними последствиями СС2 - соответствие исходным данным и строительным нормам по пожарной безопасности, доступности для маломобильных групп населения, обеспечения надежности и конструктивной безопасности объекта, внутреннего и внешнего инженерного оборудования;

для объектов со значительными последствиями СС3 - соответствие исходным данным и строительным нормам по пожарной безопасности, доступности для маломобильных групп населения, обеспечения надежности и конструктивной безопасности объекта, внутреннего и внешнего инженерного оборудования, качества и сертификации строительных материалов, наличия паркомест, определенных утвержденной проектной документацией.

Перечень объектов строительства, которые подлежат проверке при проведении плановой проверки субъекта градостроительства, формируется Единой государственной электронной системой в сфере строительства и отмечается в приказе о проведении проверки.

Внеплановой считается проверка, не предусмотренная планом работы органа государственного архитектурно-строительного контроля.

Основаниями для проведения внеплановой проверки являются:

представление субъектом градостроительства письменного заявления о проведении проверки объекта строительства или строительной продукции по его желанию;

необходимости проведения проверки достоверности данных, приведенных в уведомлении о начале выполнения подготовительных работ, сообщении о начале выполнения строительных работ, декларации о готовности объекта к эксплуатации, в течение трех месяцев со дня представления указанных документов;

выявления факта самовольного строительства объекта;

проверка выполнения субъектом градостроительства требований предписаний органов государственного архитектурно-строительного контроля;

требование главного инспектора строительного надзора ДИАМ о проведении проверки при наличии оснований, предусмотренных законом;

обращение физических или юридических лиц о нарушении субъектом градостроительства требований законодательства в сфере градостроительной деятельности;

требование правоохранительных органов о проведении проверки, составленная на основании постановления следственного судьи.

При проведении внеплановой проверки контролируются исключительно вопросы, которые стали основанием для проведения такой проверки.

Срок проведения внеплановой проверки не может превышать 10 рабочих дней.

Повторное проведение внеплановой проверки по тому же факту (фактам), который был (были) основанием для ранее проведенной внеплановой проверки объекта строительства или субъекта градостроительства, запрещается, кроме случаев невыполнения требования органа государственного архитектурно-строительного контроля по устранению выявленных нарушений требований законодательства в сфере градостроительной деятельности.