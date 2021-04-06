Экономика

16:55 06.04.2021

Компания-участник программы "Большое строительство" уклонилась от уплаты налогов на 18 млн грн - ГФС

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Компания-участник программы "Большое строительство" уклонилась от уплаты налогов на 18 млн грн - ГФС

Государственная фискальная служба (ГФС) раскрыла уклонение от уплаты налогов на 18,6 млн грн служащими лицами предприятия, которое не единожды становилось победителем публичных торгов по программе "Большое строительство", сообщило ведомство во вторник.

"С целью искусственного завышения стоимости работ и дальнейшего получения наличных средств (схема отката) предприятие проводило бестоварные операции, при этом только документально отражая приобретение товарно-материальных ценностей, работ у другого общества, в свою очередь, осуществляло финансово-хозяйственные взаимоотношения с рисковыми СГД. Действуя умышленно, фигуранты уголовного производства формировали необоснованный налоговый кредит по НДС", – говорится в релизе на сайте ГФС.

В результате такой деятельности злоумышленники уклонились от уплаты налога на общую сумму более 18,6 млн грн, добавило ведомство.

На основании судебного решения сотрудники налоговой милиции провели обыски в офисах и жилых помещениях, в результате выявив тендерную документацию и финансово-хозяйственные документы, свидетельствующие о фактах хищения бюджетных средств. Также выявлены черновые записи и наличные на общую сумму свыше 6 млн грн в эквиваленте, указала ГФС.

"Выявленные вещественные доказательства приобщены к материалам уголовного производства. Ведется досудебное расследование", – отмечается в сообщении.

Теги: #большое_строительство #налоги #гфс
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