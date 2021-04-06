Экономика

15:11 06.04.2021

Акционеры "Укрречфлота" выделили из предприятия новую компанию "УРФ-недвижимость"

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Акционеры "Укрречфлота" выделили из предприятия новую компанию "УРФ-недвижимость"

 Акционеры ЧАО "Судоходная компания "Укрречфлот" на собрании 2 апреля приняли решение о выделении из предприятия новой компании ЧАО "УРФ-недвижимость" (ПрАТ "УРФ-нерухомість").

Согласно сообщению оператора в системе раскрытия информации НКЦБФР, акционеры решили выделить новосозданной "УРФ-Недвижимости" часть имущества, прав и обязанностей "Укрречфлота" согласно распределительному балансу, который в дальнейшем должен быть одобрен Наблюдательным советом "Укрречфлота" и утвержден общим собранием акционеров компании.

Указанное выделение будет осуществляться путем выкупа всех акций "УРФ-Недвижимости" "Укрречфлотом".

"Укрречфлот" – один из крупнейших речных перевозчиков Украины. В его состав входят Днепропетровский, Запорожский, Николаевский, Херсонский речные порты. В августе 2007 года "Укрречфлот" вошел в группу компаний "Энергетический стандарт" бизнесмена Константина Григоришина.

Флот компании состоит преимущественно из сухогрузов, которые используются для морских и речных перевозок. Выполняет рейсы в бассейнах Средиземного, Черного, Азовского, Балтийского и Северного морей, а также рек Дунай, Южный Буг, Днепр.

Теги: #недвижимость #укрречфлот
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