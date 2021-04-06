Экономика

14:18 06.04.2021

Львов не хочет покупать автобусы МАЗ и просит ЕИБ провести новый конкурс - мэр

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Львов не хочет покупать автобусы МАЗ и просит ЕИБ провести новый конкурс - мэр

Львов не будет покупать 100 автобусов у белорусской компании "МАЗ" и просит Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) провести повторный тендер, заявил городской голова Львова Андрей Садовой.

"Подходит к завершению тендер на 100 автобусов и в нем побеждает белорусская компания. По оценкам экспертов, они предлагают лучшую цену. Мы не будем акцептировать этот тендер", - сказал Садовой в видеообращении, размещенном на его странице в Фейсбук.

Мэр сказал, что власти Львова обратятся к ЕИБ с просьбой провести тендер повторно.

"Почему? Революция и строительство демократического общества – это дело белорусского народа. Но финансировать "режим" мы не имеем права. Впрочем, у нас есть украинские производители, нуждающиеся в поддержке", - подчеркнул мэр Львова.

Садовой предложил правительству Украины ввести защитные тарифы или пошлину на закупку общественного транспорта за границей, если его можно купить в Украине.

"Почему это важно? Украина нуждается в 30 тысячах единиц общественного транспорта, это миллиарды гривень и десятки тысяч рабочих мест, которые останутся в Украине", - сказал мэр Львова.

Тендер на закупку 100 автобусов был объявлен в минувшем году в рамках проекта "Городской общественный транспорт Украины" за средства ЕИБ.

Как сообщалось, в октябре 2020 года мэр Киева Виталий Кличко сообщил о закупке городом в лизинг 200 белорусских автобусов МАЗ. Эта сделка подверглась критике, в том числе Минэкономики категорически не поддержало решение столицы закупить автобусы без тендера и привлечения отечественных производителей.

В Украине большие дизельные автобусы выпускают корпорации "Богдан", "Эталон", концерн "Электрон".

Теги: #львов #еиб #автобусы #садовый
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