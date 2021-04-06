Экономика

13:24 06.04.2021

Главы НБУ и МВД обсудят подписание меморандума о решении вопроса достройки жилья "Аркады"

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Главы НБУ и МВД обсудят подписание меморандума о решении вопроса достройки жилья "Аркады"

Национальный банк Украины (НБУ) 7 апреля проведет совместный пресс-брифинг о подписании меморандума относительно решения социального вопроса достройки и передачи квартир инвесторам ЖК "Эврика", "Патриотика" и "Патриотика на озерах", сообщила пресс-служба НБУ во вторник.

Согласно сообщению, в пресс-брифинге примут участие глава НБУ Кирилл Шевченко, министр внутренних дел Арсен Аваков, глава Киевской городской госадминистрации Виталий Кличко, глава СБУ Иван Баканов, директор-распорядитель Фонда гарантирования вкладов физических лиц Светлана Рекрут и министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышев.

Указывается, что в мероприятии также примут участие представители инвесторов, застройщиков и столичной общины.

Как сообщалось, завершить строительство жилых комплексов "Эврика", "Патриотика" и "Патриотика на озерах" Фонда финансирования строительства под управлением неплатежеспособного банка "Аркада" намерена строительная компания Stolitsa Group (Киев).

НБУ 25 августа 2020 года отнес банк "Аркада" к категории неплатежеспособных в связи с уменьшением нормативов капитала менее чем до одной трети минимального установленного уровня (в связи с потерей основного актива – здания главного офиса и соответствующего земельного участка), а 24 сентября принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации банка.

ФГВФЛ 25 сентября начал ликвидацию банка "Аркада". Согласно оценкам Фонда, ликвидация продлится до 24 сентября 2023 года.

Теги: #недвижимость #нбу #мвд #аркада
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