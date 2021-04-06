Ремонт на Харківській об'їзній розпочався одночасно на трьох ділянках - "Укравтодор"

Дорожники розпочали роботи відразу на трьох ділянках об'їзної Харкова, щоб якомога швидше забезпечити комфортний проїзд, повідомило Державне агентство автомобільних доріг України ("Укравтодор") на своїй сторінці у Facebook.

Згідно з повідомленням, роботи на Харківській об'їзній відбуваються в межах президентської програми "Велике будівництво".

Так, на відрізку від Дергачівської розв’язки в бік перехрестя з проспектом Людвіга Свободи бригади підрядної організації "Автомагістраль-Південь" розпочали облаштування вирівнювального шару дорожнього покриття з використанням двох асфальтоукладальників і шести котків.

Паралельно з цим підрядники виконують земляні роботи - влаштовують додаткові смуги руху. Планується, що це допоможе зменшити пробки в Харкові. Роботи відбуваються біля повороту на вулицю Архітекторів та повороту готельно-ресторанного комплексу Baden-Baden.

Окрім того, триває фрезерування старого дорожнього покриття і розчищення узбіч від порослі на другій ділянці дороги. На відрізку біля під'їзду до аеропорту "Харків" від Роганського житлового масиву в бік смт Безлюдівки незабаром стартує асфальтування. Підрядником виступає компанія "Славдорстрой".

Очікується, що протягом 2021-2022 років на 58 кілометрах об'їзної дороги за маршрутом Пісочин – П'ятихатки – Рогань – Безлюдівка повністю оновлять покриття, встановлять нові автомобільні знаки, нанесуть нову розмітку й облаштують узбіччя.