Экономика

12:03 06.04.2021

Ремонт на Харьковской объездной начался одновременно на трех участках - "Укравтодор"

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Ремонт на Харьковской объездной начался одновременно на трех участках - "Укравтодор"

Дорожники начали работы сразу на трех участках объездной Харькова, чтобы как можно скорее обеспечить комфортный проезд, сообщило Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") на своей странице в Facebook.

Согласно сообщению, работы на Харьковской объездной проводятся в рамках президентской программы "Большое строительство".

Так, на отрезке от Дергачевской развязки в сторону перекрестка с пр.Людвига Свободы бригады подрядной организации "Автомагистраль-Юг" начали обустройство выравнивающего слоя дорожного покрытия с использованием двух асфальтоукладчиков и шести катков.

Параллельно с этим подрядчики выполняют земляные работы - устраивают дополнительные полосы движения. Планируется, что это поможет уменьшить пробки в Харькове. Работы проводятся у поворота на ул.Архитекторов и поворота гостинично-ресторанного комплекса Baden-Baden.

Кроме того, продолжается фрезерование старого дорожного покрытия и расчистка обочин от поросли на втором участке дороги. На отрезке у подъезда к аэропорту "Харьков" от Роганского жилмассива в сторону пгт.Безлюдовка вскоре стартует асфальтирование. Подрядчиком выступает компания "Славдорстрой".

Ожидается, что в течение 2021-2022 годов на 58 километрах объездной дороги по маршруту Песочин - Пятихатки - Рогань - Безлюдовка полностью обновят покрытие, установят новые автомобильные знаки, нанесут новую разметку и обустроят обочину.

Теги: #укравтодор #харьков
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