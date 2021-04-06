Экономика

10:57 06.04.2021

Стоимость аренды жилья в Николаеве за год снизилась на 27%, предложение сократилось вдвое - АСНУ

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Стоимость аренды жилья в Николаеве за год снизилась на 27%, предложение сократилось вдвое - АСНУ

Средняя стоимость аренды жилья в Николаеве по итогам первого квартала 2021 года снизилась на 27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - с 4040 грн до 2966 грн, сообщил председатель Николаевского городского отделения АСНУ Тимур Снитко агентству "Интерфакс-Украина".

"По сравнению с 2020 годом средняя стоимость аренды однокомнатных квартир уменьшилась на 6%, с 3889 грн до 3360 грн, двухкомнатных - на 13%, с 4883 грн до 4255 грн, сильнее всего потеряли в цене трехкомнатные – подешевели на 25,4%, с 5691 до 4245 грн", - сообщил Снитко.

Эксперт напомнил, что весной 2020 года во всех городах Украины сработал эффект домино: из-за карантинного хаоса и неопределенности большинство арендаторов возвращались домой.

"Те, кто потерял работу, например в Киеве, были вынуждены перебраться или вернуться в областные центры. Люди, потерявшие работу в областных центрах, переезжали в районные центры и т.д.", - рассказал эксперт.

Снижение спроса привело к тому, что арендный бизнес теряет популярность в Николаеве, отмечает Снитко. "Часть арендодателей выставила свои объекты на продажу, увеличив конкуренцию на вторичном рынке недвижимости", - констатирует он.

По данным эксперта, предложение жилья в аренду в Николаеве в январе-марте-2021 сократилась более чем вдвое к первому кварталу 2020 года. В прошлом году в аренду предлагалось 840 квартир, тогда как в аналогичный период текущего в предложении находилось 345 квартир.

Теги: #недвижимость #аренда #николаев #асну
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