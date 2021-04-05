Дефицит Пенсионного фонда в І кв.-2021 составил 7,5 млрд грн

Дефицит Пенсионного фонда (ПФ) в январе-марте 2021 года составил 7,5 млрд грн, сообщается на его сайте в понедельник.

Согласно данным на сайте Фонда, доходы за этот период составили 116,6 млрд грн при расходах в 124,1 млрд грн.

Поступления ПФ в феврале составили 40,1 млрд грн, из них 26,2 млрд грн - собственные доходы, а 13,9 млрд грн - средства из госбюджета.

При этом поступления от единого социального взноса (ЕСВ) в марте составили 23,3 млрд грн при запланированных 24 млрд грн, тогда как в первом квартале этот показатель составил 66,2 млрд грн, что на 3,3 млрд грн меньше ожидаемого показателя, свидетельствуют обнародованные данные.

"В марте ПФ снова покрывал свой дефицит за счет займов единого казначейского счета (ЕКС) и не смог вернуть на конец месяца уже 6,6 млрд грн по сравнению с 3,7 млрд грн в феврале. Таким образом, с начала 2021 года объем непогашенных средств Фонда перед ЕКС составляет 13,3 млрд грн", - отметила Киевская школа экономики в своем Телеграм-канале в понедельник.

По мнению ее экспертов, такая ситуация сложилась из-за ускоренной индексации пенсий, которая в этом году произошла не 1 июля, как предусмотрено бюджетом Пенсионного фонда, а 1 марта.

Ранее в правительстве отмечали, что индексация повысила пенсии на 11% для 7,9 млн граждан, то есть в среднем на 308 грн.