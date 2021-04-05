АМКУ расследует повышение цен на сахар "Астартой" и "Радеховским сахаром" в 2020г

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) 5 апреля начал расследование по признакам антиконкурентных согласованных действий на рынке первичной реализации сахара против группы компаний "Астарта" и ООО "Радеховский сахар" (Львовская обл.), сообщило ведомство на сайте в понедельник.

Госрегулятор указал, что минувшие несколько месяцев исследовал ситуацию, когда данные компании, совокупно занимающие значимую долю в 40% для воздействия на рынок украинского свекольного сахара, в течение сентября-ноября 2020 года похожим образом повышали оптово-отпускные цены на сахар в среднем на 48%.

АМКУ заявил, что не усматривает объективных причин для такого роста цен, поскольку в Украине в тот период времени не наблюдалось дефицита сахара, учитывая переходные запасы, объемы импорта и снижение внутреннего потребления. Ведомство уточнило, что производство в Украине данного продукта в минувшем году сократились на 22,3% по сравнению с 2019 годом, урожайность сахарной свеклы снизилась на 7,8%, ее сахаристость - на 1,7%, посевные площади под ней уменьшились на 2,7%.

Уточняется также, что группа "Астарта" и "Радеховский сахар" схожим образом ограничили конкуренцию на рынке, получив возможность повышать цены выше конкурентного уровня, хотя и находятся в разных условиях хозяйственной деятельности.

Ведомство уточнило, ссылаясь на данные Лондонской биржи, что в сентябре-ноябре 2020 года мировые цены на свекольный сахар не росли так резко, как в Украине, не произошло и значительных колебаний на валютных рынках или роста налогообложения.

"В рамках расследования, кроме "Астарты" и "Радеховского сахара", Комитетом изучаются действия и других производителей на этом рынке. Подчеркиваю, что АМКУ не ограничится проверкой возможных неконкурентных действий на рынке сахара. В ближайшее время расследуем ситуацию на рынке других социально важных продуктов, подорожали в последнее время", - подытожила глава АМКУ Ольга Пещанская, которую цитирует пресс-служба.

"Астарта" – крупнейший производитель сахара в стране, вертикально интегрированный агропромышленный холдинг, осуществляющий деятельность в восьми областях Украины. В его состав входят восемь сахарных заводов, агрохозяйства с земельным банком 243 тыс. га и молочные фермы с 25 тыс. голов КРС, семь элеваторов, биогазовый комплекс и завод по переработке сои в Полтавской области (ООО "Глобинский перерабатывающий завод").

Чистый убыток "Астарты" за девять месяцев 2020 года составил EUR4,72 млн против EUR1,93 млн чистой прибыли за аналогичный период 2019 года. Консолидированная выручка снизилась на 10,8% – до EUR290,55 млн за счет снижения объемов продаж зерновых и соевых продуктов.

ООО "Радеховский сахар" — один из крупнейших производителей сахарной свеклы в Украине с производственными мощностями в Радехове (Львовская обл.), Чорткове, Хоросткове, Козове и Збараже (все - Тернопольская обл.).

По данным на сайте компании, "Радеховский сахар" входит в группу компаний Pfeifer & Langen Investments (Польша), которая, украинского актива, владеет также пятью сахарными заводами в Германии, долями в предприятиях в Польше, Румынии, Италии, Венгрии, Словении и Чехии. Конечным бенефициаром ООО является Владимир Матковский.