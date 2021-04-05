Экономика

15:26 05.04.2021

Зеленский: будем развивать и модернизировать украинские порты при содействии Катара

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Зеленский: будем развивать и модернизировать украинские порты при содействии Катара

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о планах развития и модернизации в ближайшем будущем сети украинских портов при содействии Катара, что позволит стране стать важным портовым центром на Черноморском побережье, сообщает пресс-служба главы государства.

"Мы рады, что катарская компания QTerminals зашла в концессию, зашли в украинский порт, можно сказать, в порты, потому что есть заинтересованность в следующих шагах - соответствующий документ подписан между нашими государствами. Будем развивать и модернизировать украинские порты, а с такими надежными партнерами можем стать важным портовым центром на Черноморском побережье в нашем регионе", - заявил Зеленский в ходе визита в Катар в понедельник.

Он добавил, что между Украиной и Катаром подписан документ о признании дипломов украинских моряков.

Зеленский также отметил, что в Украине очень заинтересованы в поставках через LNG-терминалы сжиженного газа, а также в привлечении катарских специалистов к разработке черноморского шельфа, о чем также подписан меморандум.

Теги: #украина #катар #порты
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