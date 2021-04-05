Кабмин подписал меморандум с ассоциацией нефтетрейдеров 50% розницы и 80% импорта

Кабинет министров и "Нефтегазовая ассоциация Украины" подписали меморандум о намерениях относительно создания благоприятной среды и развития добросовестной конкуренции на рынке нефтепродуктов, удовлетворения потребностей потребителей на период карантина и ограничений.

Согласно сообщению Кабмина на сайте в понедельник, подписание состоялось 2 апреля.

От правительства документ подписал министр развития экономики, торговли с сельского хозяйства Игорь Петрашко.