Экономика

13:22 05.04.2021

Кабмин подписал меморандум с ассоциацией нефтетрейдеров 50% розницы и 80% импорта

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Кабмин подписал меморандум с ассоциацией нефтетрейдеров 50% розницы и 80% импорта

Кабинет министров и "Нефтегазовая ассоциация Украины" подписали меморандум о намерениях относительно создания благоприятной среды и развития добросовестной конкуренции на рынке нефтепродуктов, удовлетворения потребностей потребителей на период карантина и ограничений.

Согласно сообщению Кабмина на сайте в понедельник, подписание состоялось 2 апреля.

От правительства документ подписал министр развития экономики, торговли с сельского хозяйства Игорь Петрашко.

Теги: #меморандум #нефтепродукты #кабмин
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