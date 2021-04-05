Двусторонний товарооборот между Украиной и Катаром в 2020 году составил $150 млн -Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в 2020 году двусторонний товарооборот между Украиной и Катаром вырос в два раза, несмотря на распространение пандемии коронавируса, сообщает пресс-служба главы государства.

"Торгово-экономическое сотрудничество - основа наших отношений с Катаром. Приятно, что двусторонний товарооборот по результатам такого сложного, "пандемического" 2020 года достиг высоких показателей - почти 150 млн долл. США. Это вдвое больше, чем, например, в 2018 году. А в этом году динамика товарооборота между нашими странами еще и увеличилась", - цитирует слова Зеленского его пресс-служба в интервью катарским СМИ.

По словам Зеленского, "потенциал торгово-экономического сотрудничества с Катаром может быть значительно выше".

Среди примеров возможностей двустороннего экономического роста Зеленский отметил концессию катарской компанией "QTerminals" украинского порта "Ольвия", а также реализация внутриукраинских национальных программ для привлечения иностранных инвесторов.

Он напомнил, что "в феврале 2021 подписал закон о так называемых "инвестнянях", который предусматривает поддержку государством стратегических инвесторов, сумма инвестиций которых превышает 20 млн. евро".

Кроме того, "перспективным для инвесторов является проект "Большое строительство", который предусматривает строительство дорог и других инфраструктурных объектов".

Также, по словам Зеленского, "летом 2021 года в Украине стартует земельная реформа, которая устанавливает прозрачные отношения в аграрной сфере и создаёт условия для инвестирования в животноводство, переработку сельскохозяйственной продукции, логистическую инфраструктуру".