Экономика

10:38 05.04.2021

Поставки российского газа в Румынию с апреля не идут через ГТС Украины – глава ОГТСУ

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Поставки российского газа в Румынию с апреля не идут через ГТС Украины – глава ОГТСУ

Поставки российского природного газа в Румынию с 1 апреля 2021 года не идут через ГТС Украины, эти объемы перенаправлены через "Турецкий поток", сообщил глава "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон.

"В настоящее время по южному направлению через Украину транзит осуществляется только для потребителей Молдовы", - написал он на своей странице в "Фейсбук".

Макогон также напомнил, что транзит российского газа в Турцию, Грецию и Болгарию через ГТС Украины прекратился после запуска газопровода "Турецкий поток".

По его оценке, в случае завершения работ по продлению газопровода через Болгарию и Сербию, Газпром переведет транзит в Венгрию через "Турецкий поток" и Украина потеряет еще 10-12 млрд куб. м транзита газа в год.

Как сообщалось, транзит природного газа через ГТС Украины в 2020 году составил 55,8 млрд куб. м, что на 37,7% меньше, чем за 2019 год (89,6 млрд куб. м).

Газопровод "Турецкий поток" проектной мощностью 31,5 млрд куб. м газа в год, по которому российский газ идет через Черное море в Турцию и далее на юг Европы, заработал в январе 2020 года. Первыми газ по нему получили Турция, Болгария, Греция, Македония и Румыния. С начала 2021 года газ по новому маршруту получили Сербия, а также Босния и Герцеговина. Позднее газ "Турецкого потока" через Сербию должен дойти до Венгрии и Австрии.

Теги: #гтс #румыния #макогон
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