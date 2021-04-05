Операции с "таможенным складом" ПХГ Украины заблокированы из-за несогласованности в законодательстве – "Укртрансгаз"

Операции с природным газом, который хранится в подземных хранилищах (ПХГ) в режиме "таможенный склад", с начала месяца заблокированы из-за несогласованности в законодательстве, сообщила пресс-служба АО "Укртрансгаз".

По ее данным с 1 апреля 2021 года Энергетическая таможня начала декларирование хранящегося в режиме "таможенный склад" газа в единицах энергии в соответствии с законом "Про таможенный тариф" от 4 июня 2020 года. Этот закон требует дополнительный учет в кВт-ч.

В то же время Верховная Рада до сих пор не приняла во втором чтении законопроект №2553, которым должны быть внесены изменения в действующие законы для перехода на учет в единицах энергии.

"Неурегулированность этой ситуации может привести к снижению привлекательности украинских газохранилищ в глазах иностранных заказчиков услуг. Компании-нерезиденты из 24 зарубежных стран в 2020 году хранили в украинских ПХГ в режиме "таможенный склад" 10 млрд куб. м природного газа или более трети от всех запасов газа в ПХГ. И именно использование режима "таможенный склад" - освобождение от уплаты таможенных платежей и НДС в течение 1095 дней - стало одним из ключевых факторов привлекательности отечественных газохранилищ на газовом рынке ЕС", - отмечают в УТГ.

На сегодня в ПХГ Украины в этом режиме хранится 5,6 млрд куб. м газа, из которых 5 млрд куб. м принадлежит иностранным компаниям.

Как сообщалось, Верховная Рада в июне 2020 года приняла в первом чтении проект закона о внедрении на рынке природного газа учета и расчетов за ресурс в единицах энергии (http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=67572).

В систему 12 подземных хранилищ "Укртрансгаза", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", общей проектной емкостью 31 млрд куб. м, входят Бильче-Волицко-Угерское ПХГ (17,05 млрд куб. м), Угерское (1,9 млрд куб. м), Дашавское (2,15 млрд куб. м), Опарское (1,92 млрд куб. м), Богородчанское (2,3 млрд куб. м), Краснонопартизанское (1,5 млрд куб. м), Солоховское (1,3 млрд куб. м), Олишевское (0,31 млрд куб. м), Пролетарское (1 млрд куб. м), Кегичевское (0,7 млрд куб. м), Краснопоповское (0,42 млрд куб. м) и Вергунское (0,4 млрд куб. м, находится на временно оккупированной территории).