Экономика

20:39 02.04.2021

Кабмин отказался от запрета импорта газетной бумаги из РФ

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Кабмин отказался от запрета импорта газетной бумаги из РФ

Кабинет министров изменил дату постановления №269 о расширении перечня товаров, запрещенных к ввозу на таможенную территорию Украины, происхождением из Российской Федерации и исключил из него одну позицию – газетную бумагу в рулонах или листах.

Постановление №269, ранее исчезнувшее с сайта правительства, вновь обнародовано на нем, но теперь датировано 1 апреля вместо первоначальной даты 29 марта.

В документе по-прежнему указано, что он вступает в силу через десять дней после опубликования.

Как сообщалось, согласно ему Украина запретит импорт из РФ пшеницы, подсолнечного масла, моющих средств, поверхностно-активных средств, других видов бумаги, картона, крафт-бумаги и крафт-картона, туалетной бумагой, косметических салфеток, полотенец для рук, скатертей и салфеток.

В список также внесены ящики, коробки, мешки, упаковочные пакеты, проволока из других легированных сталей, инструменты для бурения, другие тележки и ходовые балансирные тележки, оси, колеса и их части.

Согласно данным Госстата, импорт бумаги газетной в рулонах или листах (код 4801 00 00 00) из РФ во втором полугодии 2020 года составил 15,26 тыс. тонн на $6,23 млн, в первом полугодии – 8,83 тыс. тонн на $3,74 млн, тогда как общий импорт этой продукции в Украину в эти периоды был равен соответственно 20,41 тыс. тонн на $8,11 млн и 9,78 тыс. тонн на $4,11 млн.

Теги: #рф #бумага #украина
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