Предприятия перерабатывающей отрасли попали в неконкурентные условия после снижения НДС на часть с/х продукции до 14% - Гетманцев

Группа предприятий, занимающихся переработкой мясных и молочных продуктов, обратились к главе парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниилу Гетманцеву с просьбой разработать законопроект, который компенсирует неконкурентные условия, возникшие в отрасли после снижения НДС на часть с/х продукции до 14%.

"Не хочу сакрального "я предупреждал"..., но да, я предупреждал", - прокомментировал Гетманцев поступившее к нему обращение агропредприятий в Facebook в пятницу.

Согласно опубликованному документу, общее обращение подписали ООО "МК Риал", ООО "Агро Инвест", ТД "Лембергмит", ООО КВФ "Рома" и ООО "Буринский Молокозавод".

По мнению авторов обращения, содержащиеся в законе №1115 нормы экономически необоснованны, создают неравенство в налогообложении, а также ведут к непредсказуемым решениям для украинской аграрной и перерабатывающей отрасли. Принятый закон оказался дискриминационным по отношению к предприятиям-переработчикам молока и мяса, и привел к удорожанию данной продукции на 6-10%, отмечается в документе.

Его авторы указывают, что реализация закона приведет к нарушению конкуренции между самостоятельно выращивающими сырье и закупающими сырье для последующей переработки предприятиями, ухудшению условий ведения бизнеса в отрасли, и увеличения возможностей злоупотребления НДС. Они также отмечают, что перерабатывающие предприятия будут платить НДС по ставке 26%, что прямо нарушает требования законодательства о налоговой дискриминации, разрушает их надежды на развитие, обновление материально-технической базы, а в дальнейшем ставит вопрос целесообразности ведения бизнеса в данной отрасли.

"Закон №1115 одномоментно снизил конкурентоспособность отрасли на 6% от всего основного сырья. То есть государство фактически прекратило выполнять одну из своих главных функций - поддержку отечественного производителя", - заявила в обращении группа компаний.

Агропереработчики просят Гетманцева организовать встречу представителей власти и перерабатывающей отрасли для исправления сложившейся ситуации путем разработки изменений в закон №1115, которая устранит налоговую дискриминацию перерабатывающих предприятий, либо внедрит механизм государственной компенсации их убытков.