На месте воинской части в центре Львова планируют устроить деловой и административный центр

На месте воинской части в центре Львова планируют устроить деловой и административный центр, сообщает пресс-служба Львовского горсовета.

По данным пресс-службы, сегодня горисполком Львовского горсовета принял решение "О развитии территории, ограниченной улицами Городоцкой, Тараса Шевченко и Ярослава Мудрого".

Речь идет о бывшем военном городке №7, площадь которого составляет 7га.

В частности, решение исполкома предусматривает проведение всеукраинского архитектурного конкурса для трансформации указанной территории в интересах громады Львова.

"Предлагается сохранить ценную историческую застройку, имеющую важное значение для истории ЗУНР, а также другие исторические строения, а не используемую территорию активно сформировать, устроив большую зеленую зону, по сути парк в центре города. Также предлагается обустроить там общественные пространства, чтобы насытить такими функциями как конгресс-холл, ивент-холл, музейный комплекс, а также насытить этот комплекс административной функцией", - цитирует пресс-служба слова главного архитектора Львова Антона Коломейцева.

Городской голова Львова Андрей Садовой добавил, что на этой территории власти планируют построить новое административное здание для Львовского городского совета.

Кроме того, мэрия обсуждает с ЛНУ имени Ивана Франко возможность строительства здания для переноса части музейных коллекций университета.