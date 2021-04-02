Экономика

16:10 02.04.2021

"Укравтодор" подтвердил наличие средств на ускоренное завершение ремонта Запорожского моста

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"Укравтодор" подтвердил наличие средств на ускоренное завершение ремонта Запорожского моста

Государственное агентство автомобильных дорог Украины "Укравтодор" подтверждает наличие средств на завершение ремонта Запорожского моста ко Дню Независимости Украины, сообщила пресс-служба госагентства.

По словам главы "Укравтодора" Александра Кубракова, на продолжение строительства Запорожского моста есть 2,2 млрд грн.

"Финансирование есть. Взятый подрядчиком темп мы сможем поддержать", - сказал Кубраков во время рабочей поездки в Запорожье.

Запорожский мост - магистраль непрерывного движения длиной более 9 км, состоящая из шести транспортных развязок, в составе которых - 27 искусственных сооружений, в том числе два внеклассных моста с отдельными сооружениями под каждое направление движения.

"В прошлом году было открыто движение по части моста. Задача - ко Дню Независимости открыть движение по всем частям моста. Работать надо и днем, и ночью. Мост строится темпами, которых не видела страна", - заявил заместитель руководителя Офиса президента и координатор программы "Большое строительство" Кирилл Тимошенко.

Запорожский мост будет самым высоким в Украине, поскольку высота его пилонов - 166 м. Мостостроители уже смонтировали все необходимые блоки на подходах к балочному мосту и готовятся к первому этапу надвигания секции №1.

На сооружении №9, которое расположено на о. Хортица, продолжаются работы по устройству основания под временные опоры.

На строительной площадке №1 в районе Кривой бухты уже на завершающем этапе находится сбор четвертой секции пролетного строения моста, продолжается укрупнительная сборка металлоконструкций временных и монтажных опор.

Теги: #большое_строительство #укравтодор #мост #запорожье
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