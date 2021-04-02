"УкрПапир" просит премьера остановить вступление в силу запрета импорта из РФ непроизводимой Украиной картонно-бумажной продукции

Ассоциация целлюлозно-бумажных предприятий Украины "УкрПапир" просит премьер-министра Дениса Шмыгала остановить введение в действие постановления о запрете импорта из России ряда картонно-бумажной продукции, которая не производится в стране, поскольку эта мера приведет к значительным потерям предприятий отрасли, импортеров этой продукции и предприятий-смежников.

"Запрет импорта из РФ указанных в постановлении видов отраслевой продукции, которая не производится украинскими предприятиями и в ближайшее время в силу технических возможностей не будет производиться, приведет к значительным потерям непосредственно предприятий отрасли, которые используют эту продукцию как полуфабрикат, и негативно отразится на результатах работы многих импортеров и отраслях-потребителях этой продукции", - говорится в обращении ассоциации к премьер-министру, текстом которого располагает агентство "Интерфакс-Украина".

Речь в первую очередь о продукции под кодами УКТВЭД 4801 (бумага газетная) 4802 (бумага и картон немелованные для письма и печати), 4804 (крафт-бумага и крафт-картон), 4807 (многослойные бумага и картон).

При этом в обращении отмечается, что решение было принято без согласования с отраслью и без учета интересов промышленности, которая в настоящее время стабильно работает, обеспечивая миллионные поступления в бюджет.

В обращении подчеркивается, что еще в 2019 году "УкрПапир" неоднократно обращалась в Минэкономики с инициативой введения эмбарго на ввоз из РФ картона (код УКТВЭД 4805), бумажных обоев (4814), и картонно-бумажной упаковки (4819), которая в Украине производится в достаточном количестве, но положительное решение было принято только по обоям.

"Наши предприятия в основном используют в качестве сырья макулатуру и производят упаковку и санитарно-гигиеническую продукцию. Одновременно в Украину ввозится около 1,0 млн тонн бумажной продукции из целлюлозы, которая не выпускается в Украине. И вдруг правительство принимает такое решение на основании обращения Коростышевской бумажной фабрики, которая производит 5-8 тыс. тон бумаги в год (всего в стране производится около 1 млн тонн картонно-бумажной продукции)", - отмечает исполнительный директор ассоциации Эдуард Литвак в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

Он пояснил, что от этого решения пострадают в том числе крупные предприятия отрасли (Киевский КБК, Рубежанский КТК), а также предприятия полиграфической, пищевой отраслей

Как сообщалось, 29 марта Кабинет министров постановлением №269 дополнил перечень товаров происхождением из РФ, запрещенных к ввозу в Украину, такими позициями как пшеница, подсолнечное масло, моющие средства, газетная бумага, картоном, крафт-бумагой и крафт-картоном, туалетной бумагой, косметическими салфетками, полотенцами для рук, скатертями и салфетками, а также рядом других позиций.

Решение должно вступить в силу через 10 дней после опубликования.

Между тем в настоящее время текст этого постановления пропал с сайта правительства.