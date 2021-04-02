Экономика

14:21 02.04.2021

"УкрПапир" просит премьера остановить вступление в силу запрета импорта из РФ непроизводимой Украиной картонно-бумажной продукции

2 мин читать
"УкрПапир" просит премьера остановить вступление в силу запрета импорта из РФ непроизводимой Украиной картонно-бумажной продукции

Ассоциация целлюлозно-бумажных предприятий Украины "УкрПапир" просит премьер-министра Дениса Шмыгала остановить введение в действие постановления о запрете импорта из России ряда картонно-бумажной продукции, которая не производится в стране, поскольку эта мера приведет к значительным потерям предприятий отрасли, импортеров этой продукции и предприятий-смежников.

"Запрет импорта из РФ указанных в постановлении видов отраслевой продукции, которая не производится украинскими предприятиями и в ближайшее время в силу технических возможностей не будет производиться, приведет к значительным потерям непосредственно предприятий отрасли, которые используют эту продукцию как полуфабрикат, и негативно отразится на результатах работы многих импортеров и отраслях-потребителях этой продукции", - говорится в обращении ассоциации к премьер-министру, текстом которого располагает агентство "Интерфакс-Украина".

Речь в первую очередь о продукции под кодами УКТВЭД 4801 (бумага газетная) 4802 (бумага и картон немелованные для письма и печати), 4804 (крафт-бумага и крафт-картон), 4807 (многослойные бумага и картон).

При этом в обращении отмечается, что решение было принято без согласования с отраслью и без учета интересов промышленности, которая в настоящее время стабильно работает, обеспечивая миллионные поступления в бюджет.

В обращении подчеркивается, что еще в 2019 году "УкрПапир" неоднократно обращалась в Минэкономики с инициативой введения эмбарго на ввоз из РФ картона (код УКТВЭД 4805), бумажных обоев (4814), и картонно-бумажной упаковки (4819), которая в Украине производится в достаточном количестве, но положительное решение было принято только по обоям.

"Наши предприятия в основном используют в качестве сырья макулатуру и производят упаковку и санитарно-гигиеническую продукцию. Одновременно в Украину ввозится около 1,0 млн тонн бумажной продукции из целлюлозы, которая не выпускается в Украине. И вдруг правительство принимает такое решение на основании обращения Коростышевской бумажной фабрики, которая производит 5-8 тыс. тон бумаги в год (всего в стране производится около 1 млн тонн картонно-бумажной продукции)", - отмечает исполнительный директор ассоциации Эдуард Литвак в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

Он пояснил, что от этого решения пострадают в том числе крупные предприятия отрасли (Киевский КБК, Рубежанский КТК), а также предприятия полиграфической, пищевой отраслей

Как сообщалось, 29 марта Кабинет министров постановлением №269 дополнил перечень товаров происхождением из РФ, запрещенных к ввозу в Украину, такими позициями как пшеница, подсолнечное масло, моющие средства, газетная бумага, картоном, крафт-бумагой и крафт-картоном, туалетной бумагой, косметическими салфетками, полотенцами для рук, скатертями и салфетками, а также рядом других позиций.

Решение должно вступить в силу через 10 дней после опубликования.

Между тем в настоящее время текст этого постановления пропал с сайта правительства.

Теги: #рф #укрпапир #импорт
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:20 01.04.2021
Киев направил ноту в российский МИД из-за провокаций возле посольства Украины в Москве

Киев направил ноту в российский МИД из-за провокаций возле посольства Украины в Москве

10:20 01.04.2021
Тема Украины будет обсуждаться на Совете РФ-НАТО - Альянс

Тема Украины будет обсуждаться на Совете РФ-НАТО - Альянс

20:06 31.03.2021
В Киеве "заминировали" здание посольства России и Киевского апелляционного суда

В Киеве "заминировали" здание посольства России и Киевского апелляционного суда

19:01 31.03.2021
Торгпред Украины допускает дальнейшее расширение перечня запрещенных к импорту товаров из РФ

Торгпред Украины допускает дальнейшее расширение перечня запрещенных к импорту товаров из РФ

13:37 31.03.2021
Украина прекратила действие соглашения с Россией о сотрудничестве в сфере туризма

Украина прекратила действие соглашения с Россией о сотрудничестве в сфере туризма

11:47 31.03.2021
Украина запретит с апреля ввоз из РФ пшеницы, подсолнечного масла, моющих средств, бумаги

Украина запретит с апреля ввоз из РФ пшеницы, подсолнечного масла, моющих средств, бумаги

00:47 31.03.2021
Макрон и  Меркель призвали РФ  взять на себя обязательство по стабилизации режима прекращения огня на Донбассе

Макрон и  Меркель призвали РФ  взять на себя обязательство по стабилизации режима прекращения огня на Донбассе

20:13 30.03.2021
Ощадбанк обжалует вердикт суда в Париже об отмене решения арбитража о выплате Россией $1,3 млрд

Ощадбанк обжалует вердикт суда в Париже об отмене решения арбитража о выплате Россией $1,3 млрд

13:59 30.03.2021
РФ в апреле может стать самым крупным экспортером электроэнергии в Украину

РФ в апреле может стать самым крупным экспортером электроэнергии в Украину

12:54 29.03.2021
МИД Украины: Отрицаем любые российские нарративы о Тарасе Шевченко

МИД Украины: Отрицаем любые российские нарративы о Тарасе Шевченко

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Банкиры ожидают сезонного укрепления курса гривни во II кв.-2021

Госбюджет в марте-2021 перевыполнен на 8% от плана – Госказначейство

Нацбанк согласовал покупку Юнекс Банка владельцем Dragon Capital Фиалой и экс-главой Альфа-Банка Свитеком

Набсовет и правление "УЗ" выступают за быстрое внедрение реформ в компании, в том числе за разделение вертикалей

Сейчас критический момент для украинских политиков, чтобы успеть завершить земельную реформу до 1 июля – замдиректора миссии USAID

ПОСЛЕДНЕЕ

Госавиаслужба разрешила SkyUp летать из Львова в Баку, аннулировала право МАУ на эксплуатацию данной линии

В Украине проходит опрос о влиянии карантина на деятельность малого и среднего бизнеса в сферах культуры, туризма и креативных индустрий

"Укравтодор" требует от Шабунина обнародовать реальные факты коррупции на строительстве Полтавской трассы либо извиниться

Глава американского подразделения Volkswagen взял на себя ответственность за шутку о смене названия

Украина и МБРР обсуждают кредитное соглашение на $200 млн для финансирования вузов

Ощадбанк, ПриватБанк и Райффайзен банк Аваль заявили о готовности снизить комиссию интерчейндж до 0,9% к июлю 2023г

Более 60% физлиц-заемщиков банка "Аркада" обратились с заявлениями о реструктуризации ипотечных кредитов - ФГВФЛ

Продажи алкоголя на аукционах Sotheby's упали на 22% в 2020 году

"ГарПок" с начала года оплатил ВИЭ-генерации 16,77 млрд грн, половина из которых за электроэнергию-2020

Банкиры ожидают сезонного укрепления курса гривни во II кв.-2021

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА