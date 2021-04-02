Экономика

11:08 02.04.2021

Украина и МБРР обсуждают кредитное соглашение на $200 млн для финансирования вузов

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Украина и МБРР обсуждают кредитное соглашение на $200 млн для финансирования вузов

Украина и Международный банк реконструкции и развития (МБРР) обсуждают проект "Усовершенствование высшего образования в Украине ради результатов", который предусматривает кредитное соглашение на $200 млн для финансирования закупок оборудования, лабораторий для студентов и ученых, а также ремонтных работ в университетах.

Как сообщило Министерство финансов на сайте, указанные средства также должны быть направлены на закупку компьютерного оборудования и программного обеспечения в университетах, в том числе и для дистанционного обучения.

Теги: #образование #вузы #мбрр
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