"ГарПок" с начала года оплатил ВИЭ-генерации 16,77 млрд грн, половина из которых за электроэнергию-2020

Госпредприятие "Гарантированный покупатель" ("ГарПок") 31 марта оплатил производителям электроэнергии из возобновляемых источников (ВИЭ) 3,15 млрд грн, в том числе 1,5 млрд грн − за э/э, произведенную в апреле прошлого года и 1,65 млрд грн – в феврале-марте 2021 года, сообщило ГП на своем сайте в четверг.

Согласно сообщению, из общей суммы 1,65 млрд грн расчетов за 2021 год ВИЭ-генерации было перечислено за февраль 822,6 млн грн, за март – 825 млн грн.

При этом на оплату э/э за апрель 2020 года "направлено средства, которые "ГарПок" получил от ЧАО "НЭК "Укрэнерго" как погашение задолженности за услугу по обеспечению увеличения доли производства электрической энергии из альтернативных источников.

Таким образом, согласно обобщенным данным, "ГарПок" за первые три месяца текущего года перечислил "зеленой" генерации 16,77 млрд грн, из которых около половины – за э/э 2020 года.

С начала текущего года госпредприятие уплатило ВИЭ 8,25 млрд грн, при этом уровень расчетов за январь составил 93%, февраль – 90% и март – 87%.

В свою очередь за 2020 год "ГарПок" выплатил "зеленым" 30,9 млрд грн, или 64% стоимости реализованной электроэнергии при 100%-ной оплате за восемь разных месяцев года. Уровень расчетов за апрель составляет 49%, май – 5%, июнь – 4%, июль – 3,5%. Долг госпредприятия за "зеленую" э/э 2020 года – 12,8 млрд грн.

Нацкомиссия в сфере госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) на своем заседании в четверг одобрила подписание трех трехсторонних договоров между НКРЭКУ, Министерством финансов и ЧАО "НЭК "Укрэнерго" о получении "Укрэнерго" кредитов от АО "Укрэксимбанк", АО "Ощадбанк" и АБ "Укргазбанк" общим размером 10,25 млрд грн для погашения задолженности по ПСО перед "ГарПоком" по расчетам с "зеленой" генерацией.

Указывалось, что решение регулятора, в частности, может поспособствовать получению "Укрэнерго" кредитных средств от "Укрэксимбанка".

31 декабря 2020 года "Укрэнерго" подписало кредитные соглашении с тремя госбанками на получение кредитов общим размером 10,25 млрд грн, в частности от "Ощадбанка" − 5 млрд грн, "Укрэксимбанка" − 4 млрд грн и "Укргазбанка" − 1,25 млрд грн.

"Ощадбанк" и "Укргазбанк" уже выдали "Укрэнерго" 6,25 млрд грн кредитов, которые были равномерно распределены "ГарПоком" в феврале между ВИЭ и ГП "НАЭК "Энергоатом".