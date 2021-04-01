Экономика

17:09 01.04.2021

Украина входит в апрель с запасами в ПХГ чуть ниже 16 млрд куб. м

2 мин читать
Украина входит в апрель с запасами в ПХГ чуть ниже 16 млрд куб. м

Украина с 19 октября 2020 года по 31 марта 2021 года снизила запасы природного газа в подземных хранилищах (ПХГ) на 43,8% (на 12,448 млрд куб. м) – до 15,995 млрд куб. м, свидетельствуют оперативные данные АО "Укртрансгаз".

По расчетам агентства "Интерфакс-Украина", в октябре отбор из хранилищ составил 0,2 млрд куб. м, в ноябре – 1,8 млрд куб. м, в декабре – 2,8 млрд куб. м, в январе – 2,6 млрд куб. м, в феврале – 2,9 млрд куб. м, в марте – 2,2 млрд куб. м.

Украина с наступлением потепления начала постепенно снижать отбор газа, доведя его с порядка 90 млн куб. м в начале второй декады марта до 43 млн куб. м в последний день месяца.

Отбор газа 31 марта осуществлялся уже только из пяти ПХГ Украины.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко анонсировал, что из-за потепления с 5 апреля столица начнет процесс отключения отопления в жилых домах. На прекращение теплоснабжения городу нужно около пяти дней.

В Харькове, который наряду с Киевом является крупнейшим потребителем газа для отопления, анонсировали завершение отопительного сезона к 15 апреля.

Как сообщалось, в минувший отопительный сезон, длившийся с 1 ноября 2019 года по 26 марта 2020 года, запасы газа в ПХГ страны снизились на 27,5% – с 21,784 млрд куб. м до 15,784 млрд куб. м. В межотопительный сезон 2020 года запасы в ПХГ Украины увеличились в 1,8 раза – с 15,784 млрд куб. м до 28,443 млрд куб. м.

В систему 12 подземных хранилищ "Укртрансгаза", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", общей проектной емкостью 31 млрд куб. м, входят Бильче-Волицко-Угерское ПХГ (17,05 млрд куб. м), Угерское (1,9 млрд куб. м), Дашавское (2,15 млрд куб. м), Опарское (1,92 млрд куб. м), Богородчанское (2,3 млрд куб. м), Краснопартизанское (1,5 млрд куб. м), Солоховское (1,3 млрд куб. м), Олишевское (0,31 млрд куб. м), Пролетарское (1 млрд куб. м), Кегичевское (0,7 млрд куб. м), Краснопоповское (0,42 млрд куб. м) и Вергунское (0,4 млрд куб. м, находится на временно оккупированной территории).

Теги: #газ #запасы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:19 30.03.2021
"Нафтогаз" и польская PGNiG займутся разведкой новых площадей в Западной Украине

"Нафтогаз" и польская PGNiG займутся разведкой новых площадей в Западной Украине

11:58 30.03.2021
Украине стоит воздержаться от возврата к контролю над ценами на газ и долгосрочно решить проблему дисбаланса в электроэнергетике – глава представительства МВФ

Украине стоит воздержаться от возврата к контролю над ценами на газ и долгосрочно решить проблему дисбаланса в электроэнергетике – глава представительства МВФ

15:31 29.03.2021
Большинство поставщиков предложило цену газа в апреле не выше 6,99 грн/куб. м, 17 превысили эту отметку в диапазоне от 6,70 до 8,30 грн/куб. м

Большинство поставщиков предложило цену газа в апреле не выше 6,99 грн/куб. м, 17 превысили эту отметку в диапазоне от 6,70 до 8,30 грн/куб. м

09:57 29.03.2021
Цена газа для тепловиков по ПСО в марте уменьшится на 8,2% – "Нафтогаз"

Цена газа для тепловиков по ПСО в марте уменьшится на 8,2% – "Нафтогаз"

15:40 25.03.2021
Зеленский подписал закон о продлении сроков установки счетчиков газа потребителям, использующих его для приготовления пищи

Зеленский подписал закон о продлении сроков установки счетчиков газа потребителям, использующих его для приготовления пищи

12:30 25.03.2021
"Нафтогаз" в апреле сохранит цену газа для населения 6,86 грн/куб.м - Коболев

"Нафтогаз" в апреле сохранит цену газа для населения 6,86 грн/куб.м - Коболев

15:05 24.03.2021
Украина в отопительном сезоне 2020/21 подняла из ПХГ вдвое больше прошлого сезона

Украина в отопительном сезоне 2020/21 подняла из ПХГ вдвое больше прошлого сезона

09:18 24.03.2021
Запасы газа в хранилищах Европы ушли ниже уровня 30%, цена газа на максимуме за полтора месяца

Запасы газа в хранилищах Европы ушли ниже уровня 30%, цена газа на максимуме за полтора месяца

18:52 23.03.2021
АМКУ рекомендовал 16 газсбытам не нарушать сроки публикации цены газа для населения и не злоупотреблять положением при ее установлении

АМКУ рекомендовал 16 газсбытам не нарушать сроки публикации цены газа для населения и не злоупотреблять положением при ее установлении

17:27 23.03.2021
"Нафтогаз"и "Йе Энергия" Фирташа договорились о поставках газа под годовой контракт

"Нафтогаз"и "Йе Энергия" Фирташа договорились о поставках газа под годовой контракт

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Госбюджет в марте-2021 перевыполнен на 8% от плана – Госказначейство

Нацбанк согласовал покупку Юнекс Банка владельцем Dragon Capital Фиалой и экс-главой Альфа-Банка Свитеком

Набсовет и правление "УЗ" выступают за быстрое внедрение реформ в компании, в том числе за разделение вертикалей

Сейчас критический момент для украинских политиков, чтобы успеть завершить земельную реформу до 1 июля – замдиректора миссии USAID

Новая администрация США изучает способы расширения финподдержки Украины, но практика госгарантий пока прекращена – советница посольства США

ПОСЛЕДНЕЕ

Курс гривни на межбанке в четверг ослабился до 27,86 грн/$1

Госбюджет в марте-2021 перевыполнен на 8% от плана – Госказначейство

Общий фонд госбюджета-2021 в I-кв.-2021 выполнен с дефицитом 33,6 млрд грн, в марте этот показатель составил 5,3 млрд грн - Минфин

Нацбанк согласовал покупку Юнекс Банка владельцем Dragon Capital Фиалой и экс-главой Альфа-Банка Свитеком

Бюджет Львовской области перевыполнен по доходам впервые за последние 12 месяцев – глава обладминистрации

Украина через 3 года начнет покрывать дефицит э/э импортом из-за невыполнения НПСВ – главный диспетчер "Укрэнерго"

Моршинский завод минеральных вод "Оскар" построит цеха для выпуска безалкогольных напитков на Львовщине

"Интерпайп Сталь" в 2020 году освоила 19 новых марок стали

"Укрнафта" и "Укртатнафта" должны оплатить 99% из наложенного АМКУ штрафа 4,7 млрд грн

Товарооборот Украины в І кв. вырос на 12% – таможня

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА