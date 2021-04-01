Экономика

17:02 01.04.2021

Общий фонд госбюджета-2021 в I-кв.-2021 выполнен с дефицитом 33,6 млрд грн, в марте этот показатель составил 5,3 млрд грн - Минфин

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Общий фонд госбюджета-2021 в I-кв.-2021 выполнен с дефицитом 33,6 млрд грн, в марте этот показатель составил 5,3 млрд грн - Минфин

Государственный бюджет Украины в январе-марте 2021 года сведен с дефицитом 24,4 млрд грн, в том числе дефицит общего фонда составил 33,6 млрд грн при запланированных 66,8 млрд грн, сообщило Министерство финансов на сайте в четверг.

Как указал Минфин со ссылкой на предварительные данные Государственной казначейской службы, в марте дефицит общего фонда составил 5,3 млрд грн.

Согласно сообщению, доходная часть общего фонда госбюджета в марте-2021 составила 94,8 млрд грн, что превышает план на 5,7%, или на 5,1 млрд грн. При этом поступления от налоговой в минувшем месяце составили 57,7 млрд грн - на 5,4% превышает мартовский план.

В Минфине также сообщили, что налог на добавленную стоимость принес 12,9 млрд грн, тогда как его бюджетное возмещение составило 12,1 млрд грн.

"При этом поступления налога на прибыль предприятий превысили плановые как по итогам марта (+1,4 млрд грн), так и по итогам первого квартала в целом (+1,6 млрд грн)", – подчеркивает Минфин.

Согласно его данным, таможенные платежи в марте принесли в общий фонд 34,4 млрд грн, или 8,06% от плана (+2,7 млрд грн).

"Из общей суммы поступлений 31,8 млрд грн поступило в виде НДС, 2,5 мрд грн – ввозная пошлина", – уточнило министерство.

В целом, по его данным, в общий фонд госбюджета в январе-марте 2021 года поступило 219,7 млрд грн, что на 4,7% больше росписи. При этом налоговые поступления за первый квартал превысили план на 6,2% и составили 128,7 млрд грн, таможенные – на 3,7% и составили 83,4 млрд грн.

Что касается заимствований, то они в общий фонд бюджета принесли в первом квартале 118,7 млрд грн, что ниже плана на 26,2%.

"В целом государственные внутренние заимствования в январе-марте 2021 года составили 118,7 млрд грн (117,3% от плана), в том числе за счет выпуска ОВГЗ в иностранной валюте на 27 млрд грн ($886,3 млн та EUR70,5 млн)", – указал Минфин, при этом добавив, что из внешних источников средства не поступали.

Погашения в январе-марте-2021 составили 106,9 млрд грн, что на 0,7% ниже плана, платежи по обслуживанию - 37,4 млрд грн, что на 3,2% меньше ожидаемого.

Теги: #госбюджет
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